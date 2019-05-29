Удмуртэнерго реконструирует электрические сети 0,4-10 кВ в Удмуртской Республике

За четыре месяца этого года в ходе реконструкции и техперевооружения объектов электросетевого хозяйства филиалом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Удмуртэнерго» были выполнены работы по реконструкции воздушных и кабельных линий 0,4-10 кВ в 300 населенных пунктах Удмуртской Республики.

Обновленные участки электрических сетей с современным самонесущим изолированным проводом (СИП) появились в с. Юськи и д. Старый Сентег Завьяловского района, д. Трубашур Глазовского районов, д. Баграш-Бигра Малопургинского района, д. Большое Волково Вавожского района, выполнена прокладка кабельных линий 0,4-6 кВ в Октябрьском, Первомайском и Индустриальном районах г. Ижевска.

В ходе работ были частично модернизированы отдельные участки распределительных электрических сетей - деревянные опоры на объектах заменили на железобетонные, старый провод поменяли на СИП. Всего было реконструировано почти 49 км электрических сетей, установлено 1400 опор линий электропередачи.

В результате проведенных сотрудниками Удмуртэнерго работ, значительно повысилась надежность и безопасность электроснабжения населения, социальных, бытовых и производственных объектов, улучшилось качество поставляемой электроэнергии, созданы дополнительные возможности для нового технологического присоединения.

Помимо этого, с начала года на строительство электрической инфраструктуры для технологического присоединения новых объектов Удмуртэнерго было направлено 108 млн. рублей, в том числе 15 млн. рублей в интересах заявителей с запрашиваемой мощностью 15-150 кВт, основную долю которых составляют представители малого и среднего бизнеса.

Реализуя инвестиционную программу 2019 года до конца года энергетики продолжат работы по реконструкции и строительству новых электросетевых объектов в рамках исполнения обязательств по договорам технологического присоединения.

Всего в 2019 году на развитие сетевого хозяйства филиал «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» направит 980 миллионов рублей. Электросетевой инфраструктурой будут обеспечены новые предприятия, социальные объекты и жилые микрорайоны республики. Ввод трансформаторной мощности к концу года составит более 97 МВА.