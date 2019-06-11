ФСК ЕЭС модернизирует релейную защиту и автоматику 15 подстанций магистральных электрических сетей Северо-Запада

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») начала реализацию проекта по замене оборудования релейной защиты и автоматики на 15 узловых подстанциях Северо-Западного региона, а также Брянской и Смоленской областей. Работы будут завершены в 2021 году. ФСК ЕЭС инвестирует в проект 525 млн рублей. В результате будет повышена надежность электроснабжения 10 субъектов РФ с общим населением 13,5 млн человек, а также межгосударственного перетока электроэнергии в Финляндию.

На подстанциях устанавливаются микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики нового поколения. При возникновении технологических нарушений такие устройства отключают поврежденный участок электрической сети, снижая до минимума вероятность развития аварии.

Новое оборудование имеет функцию самодиагностики, благодаря чему значительно сокращается вероятность отказа из-за неисправностей. Помимо подачи сигнала на отключение при аварийном процессе в сети, микропроцессорные устройства РЗА регистрируют и сохраняют значения параметров аварии, необходимых для дальнейшего анализа. При этом такое оборудование в несколько раз компактнее устройств релейной защиты и автоматики, применяемых в настоящее время. Персонал может проводить работу с ним с удаленного автоматизированного рабочего места.

Проект реализуется на 15 энергообъектах, расположенных в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Брянской, Архангельской областях, Республиках Карелия и Коми. В том числе на подстанции 400 кВ «Выборгская», которая участвует в выдаче мощности Северо-Западной ТЭЦ и обеспечивает транзит электроэнергии в Финляндию, а также на подстанции 750 кВ «Новобрянская», подключенной к Смоленской и Курской АЭС.