На втором энергоблоке Белорусской АЭС завершен монтаж системы преднапряжения защитной оболочки

На втором энергоблоке Белорусской АЭС (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик – АСЭ, Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») завершен один из самых трудоемких процессов – натяжение пучков системы преднапряжения защитной оболочки (СПЗО).

СПЗО является частью внутренней защитной оболочки здания реактора. Включает 126 пучков, в каждом из которых – 55 высокопрочных арматурных канатов, состоящих из семи проволок толщиной пять миллиметров.

Работы по натяжению СПЗО выполнялись специалистами ООО «СТС» в 7 этапов. Каждый из 126 пучков натягивался с двух сторон при помощи специальных гидравлических домкратов с усилием более 1200 тонн. Работы по натяжению горизонтальных и вертикальных пучков велись одновременно в течение 51 дня.

При эксплуатации энергоблока СПЗО многократно повышает прочность внутренней защитной оболочки, которая, в свою очередь, выполняет функцию локализующей системы безопасности и обеспечивает герметичность внутреннего объема здания реактора при всех режимах работы реакторной установки, включая аварийные.

Проектом строительства Белорусской АЭС предусмотрено создание двух защитных оболочек здания реактора – внутренней и наружной. Внутренняя исключает выход радиоактивных веществ в окружающую среду. Наружная защитная оболочка совместно с внутренней служит физической защитой от природных и техногенных внешних воздействий, включая землетрясение и ураганы.

Cправка:

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности.

АСЭ (Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») создан путем объединения ведущих компаний отрасли: АО ИК «АСЭ» (Нижний Новгород), АО «Атомстройэкспорт» (Москва), АО «Атомэнергопроект» (Москва) и АО «АТОМПРОЕКТ» (Санкт-Петербург). АСЭ является одним из лидеров мирового атомного инжинирингового бизнеса, занимая около 30% глобального рынка сооружения АЭС. Инжиниринговый дивизион ведет свою деятельность в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 80% портфеля заказов приходится на проекты за рубежом.

Реализует проекты по проектированию и сооружению АЭС большой мощности, оказывает полный спектр услуг EPC, EPC(M) и развивает Multi-D технологии для управления сложными инженерными объектами. www.ase-ec.ru

Департамент коммуникаций Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом»