Петр Бобылев принял участие в обсуждении законопроекта, регулирующего уровень выбросов парниковых газов

Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Петр Бобылев принял участие в совещании, организованном Комитетом Совета Федерации Российской Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, на котором рассматривался вопрос соответствия концептуальных положений разработанного Минэкономразвития России проекта федерального закона «О государственном регулировании выбросов парниковых газов в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Плану реализации комплекса мер по совершенствованию государственного регулирования выбросов парниковых газов и подготовки к ратификации Парижского соглашения, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2016 года № 2344-р.

В совещании приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, Российского союза промышленников и предпринимателей, представители отраслевого и экспертного сообществ.

Характеризуя текущую модель государственного регулирования выбросов парниковых газов член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов отметил, что при безусловном наличии необходимости совершенствования законодательства в данной сфере для внедрения передовых инструментов стимулирования снижения выбросов парниковых газов в атмосферу, предложенные подходы к регулированию выбросов парниковых газов путем введения механизма квотирования и штрафов за неисполнение установленных лимитов таких выбросов требуют сбалансированной проработки и всесторонней оценки на предмет целесообразности их реализации в том числе с точки зрения социально-экономических последствий для экономики регионов.

Сенатор отметил, что действующая модель государственного регулирования выбросов парниковых газов, несмотря на отсутствие прямого ограничения выбросов парниковых газов и введения на уровне отраслей, регионов или организаций, платы за выбросы, позволила Российской Федерации существенно снизить выбросы парниковых газов в атмосферу.

Как подчеркнул заместитель директора Департамента, Российская Федерация на данный момент с опережением выполняет взятые на себя обязательства о предполагаемом национальном вкладе в снижение уровня выбросов парниковых газов к 2030 году:

«В соответствии с Национальным докладом о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов 2018 года Российская Федерация за 1990-2016 годы значительно снизила выбросы парниковых газов по сравнению с 1990 годом – на 29,2%, без учета сектора лесного хозяйства. Это в первую очередь говорит нам о том, что действующая модель регулирования выбросов парниковых газов, ориентированная в первую очередь снижение выбросов парниковых газов и стимулирование повышения абордирующей способности поглотителей парниковых газов, работает».

По мнению Петра Бобылева основное внимание при реализации государственной политики в сфере регулирования выбросов парниковых газов необходимо уделять повышению энергетической эффективности производства продукции, в первую очередь в электроэнергетике и энергоемких отраслях экономики, а также реализацию мероприятий по повышению поглощающей способности лесов России.