В лабинском энергорайоне выполнен ремонт двух крупных питающих центров

Сотрудники Лабинского филиала компании «Россети Кубань» завершили ремонт оборудования двух подстанций классом напряжения 35 кВ «Комсомольская» и «Воздвиженская». Питающие центры обеспечивают электроснабжение порядка семи тысяч жителей и 13 объектов социального значения станиц Воздвиженская, Михайловская, поселков Сухой Кут, Комсомольский, Мир, Восточный и хутора Красный Курганинского района Краснодарского края.

Энергетики провели техническое обслуживание устройств релейной защиты и автоматики, профиспытания всего оборудования, в том числе силовых трансформаторов и конденсаторов связи. Выполнили капитальный ремонт разъединителей, масляных выключателей, измерительных трансформаторов и другого оборудования питающих центров. Заменили устаревшее оборудование на более надежное и современное.

От качественной работы этих подстанций зависит не только электроснабжение бытовых потребителей и социально значимых объектов сельских населенных пунктов Курганинского района, но и объектов АПК.