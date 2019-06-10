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Модернизация

В лабинском энергорайоне выполнен ремонт двух крупных питающих центров

Сотрудники Лабинского филиала компании «Россети Кубань» завершили ремонт оборудования двух подстанций классом напряжения 35 кВ «Комсомольская» и «Воздвиженская». Питающие центры обеспечивают электроснабжение порядка семи тысяч жителей и 13 объектов социального значения станиц Воздвиженская, Михайловская, поселков Сухой Кут, Комсомольский, Мир, Восточный и хутора Красный Курганинского района Краснодарского края.

Энергетики провели техническое обслуживание устройств релейной защиты и автоматики, профиспытания всего оборудования, в том числе силовых трансформаторов и конденсаторов связи. Выполнили капитальный ремонт разъединителей, масляных выключателей, измерительных трансформаторов и другого оборудования питающих центров. Заменили устаревшее оборудование на более надежное и современное.

От качественной работы этих подстанций зависит не только электроснабжение бытовых потребителей и социально значимых объектов сельских населенных пунктов Курганинского района, но и объектов АПК.

– Реализация программы ремонта объектов электросетевого комплекса –основной и наиболее важный этап подготовки оборудования к работе в предстоящий осенне-зимний период, – подчеркивает первый заместитель директора – Главный инженер Лабинских электрических сетей Александр Брыкалов. – Мы выполняем эту работу максимально качественно и в установленные сроки.

Компания: Россети Кубань

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