Выбран разработчик проекта строительства гибридной СЭС Noor Midelt I установленной мощностью 800 МВт в Марокко

Разработчиком проекта строительства гибридной СЭС Noor Midelt I в Марокко стал консорциум в составе энергетической компании EDF (Франция), компании по разработке проектов на базе ВИЭ Masdar (ОАЭ) и генерирующей энергокомпании Green of Africa (Марокко), победивший на международном тендере.

СЭС Noor Midelt I проектной мощностью 800 МВт будет размещена в 20 км от г. Мидельт (Midelt) в центральной части страны. Проектом предусмотрено сооружение станции, конструктивно состоящей из концентраторов солнечной энергии и фотоэлектрических панелей. СЭС Noor Midelt I сможет вырабатывать электроэнергию даже в течение пяти часов после захода солнца. Строительство СЭС должно начаться в конце 2019 г. а ввод в эксплуатацию станции намечен на 2022 г.

В соответствии с контрактом, подписанным с Марокканским агентством по солнечной энергии (Moroccan Agency for Solar Energy, MASEN), в обязанности консорциума входят: проектирование, строительство, эксплуатация и техническое обслуживание СЭС.

Проект строительства СЭС реализуется в соответствии с целью, поставленной правительством страны, по увеличению доли энергии, вырабатываемой из ВИЭ, с нынешних 34% до 52% к 2030 г. В период 2019-2030 гг. в Марокко планируется ввести в эксплуатацию объекты солнечной, ветровой и гидроэнергетики суммарной установленной мощностью 6 ГВт.

Информационно-аналитический ресурс Power Technology