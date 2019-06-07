12 июня мы отмечаем главный государственный праздник нашей страны – День России. Это праздник всех, кто искренне любит и уважает свою Родину, кто гордится ее многовековой историей и создает будущее упорным трудом.

IEK GROUP, один из ведущих российских производителей электротехники, каждый день работает ради того, чтобы продукция IEK® обеспечивала надежное и стабильное электроснабжение миллионам россиян. Сотрудники компании гордятся своей страной и вносят весомый вклад в процветание Родины.

IEK GROUP поздравляет с Днем России и желает успехов во всех начинаниях, оптимизма и уверенности в будущем. Пусть вас не покидают удача и энергия! Счастья вам, благополучия, мира и добра!