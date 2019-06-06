Коллектив кабельного завода Кабэкс поздравляет вас с Днем России!

День России – это главный праздник нашей Родины, - самой большой страны в мире, с богатейшей историей, великим культурным и духовным наследием. Этот праздник – символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.

Опираясь на многовековые традиции российской государственности, огромный созидательный потенциал нашего многонационального народа и незыблемые демократические ценности, мы делаем Россию сильной и благополучной страной.

Сегодня каждый из нас ощущает себя патриотом, гражданином великого государства. Сегодня мы вместе, мы едины – ради настоящего и будущего нашего Отечества.

Желаем Вам светлых надежд на будущее и уверенности в завтрашнем дне, бодрости духа и неиссякаемой энергии!