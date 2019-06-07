Акция от МЕТАКЛЭЙ на Wire Russia-2019

RusCable.Ru готовит новый репортаж
13 июня 2019, 15:25
Рубрика: Мероприятия
Метки: МЕТАКЛЭЙ, WIRE RUSSIA 2019, АКЦИЯ
Отрасль: Материалы для КПП
Базовая ценность компании МЕТАКЛЭЙ – клиентоориентированность и ваше экспертное мнение очень важно для нас!
Помогите нам стать еще лучше, заполните простую анкету и участвуйте в розыгрыше призов от МЕТАКЛЭЙ на выставке Wire Russia-2019!
Розыгрыш пройдет 19 июня, в ЦВК Экспоцентр, на стенде МЕТАКЛЭЙ FoD11. Победитель будет выбран с помощью генератора случайных чисел.
Ответить на вопросы анкеты и принять участие в розыгрыше можно здесь.
ВНИМАНИЕ: Если Вы ответили на вопросы анкеты и не успеете к розыгрышу, в случае выигрыша, мы отправим Вам подарок курьером или по почте!
Ведущей площадкой для обсуждения актуальных вопросов кабельной отрасли является Международная выставка оборудования для производства и обработки проволоки и кабеля «Проволока 2019/ Wire Russia-2019».
Выставка пройдет с 18 по 20 июня 2019г.
Место проведения: Москва, ЦВК Экспоцентр, павильон «Форум».
Номер стенда МЕТАКЛЭЙ: FoD11
На стенде нашим постоянным партнерам и гостям будут продемонстрированы новые разработки и технологические решения компании в области производства инновационных полимерных композиций на основе наносиликатов. Специалисты компании примут участие в работе научно-практической конференции выставки.