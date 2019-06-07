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Мероприятия

Акция от МЕТАКЛЭЙ на Wire Russia-2019

Акция от МЕТАКЛЭЙ на Wire Russia-2019

13 июня 2019, 15:25
Рубрика: Мероприятия
Метки: МЕТАКЛЭЙ, WIRE RUSSIA 2019, АКЦИЯ
Отрасль: Материалы для КПП 

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339 просмотров

Базовая ценность компании МЕТАКЛЭЙ – клиентоориентированность и ваше экспертное мнение очень важно для нас!

Помогите нам стать еще лучше, заполните простую анкету и участвуйте в розыгрыше призов от МЕТАКЛЭЙ на выставке Wire Russia-2019!

Розыгрыш пройдет 19 июня, в ЦВК Экспоцентр, на стенде МЕТАКЛЭЙ  FoD11. Победитель будет выбран с помощью генератора случайных чисел.

Ответить на вопросы анкеты и принять участие в розыгрыше можно здесь.

ВНИМАНИЕ: Если Вы ответили на вопросы анкеты и не успеете к розыгрышу, в случае выигрыша, мы отправим Вам подарок курьером или по почте!

 

МЕТАКЛЭЙ на Wire Russia-2019:

Ведущей площадкой для обсуждения актуальных вопросов кабельной отрасли является Международная выставка оборудования для производства и обработки проволоки и кабеля «Проволока 2019/ Wire Russia-2019».

Выставка пройдет с 18 по 20 июня 2019г.

Место проведения: Москва, ЦВК Экспоцентр, павильон «Форум».

Номер стенда МЕТАКЛЭЙ: FoD11

На стенде нашим постоянным партнерам и гостям будут продемонстрированы новые разработки и технологические решения компании в области производства инновационных полимерных композиций на основе наносиликатов. Специалисты компании примут участие в работе научно-практической конференции выставки.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: АО "МЕТАКЛЭЙ"

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