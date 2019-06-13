Бороться с хищениями электроэнергии в Калмыкии помогут более 550 "умных" счётчиков

До конца 2019 года калмыцкий филиал «Россети Юг» установит на трансформаторных подстанциях (ТП) 6(10)/0,4 кВ свыше 550 интеллектуальных приборов учета электроэнергии, с помощью которых станет проще выявлять безучётное потребление электричества.

Система охватит все 14 районов электрических сетей калмыцкого филиала «Россети Юг», включая Элисту, где будет установлено 150 счетчиков. Каждый прибор учета представляет собой устройство со встроенным GSM/GPRS модемом для передачи данных на центральный компьютер. Все вместе они образуют систему сбора, хранения, обработки и анализа информации, которая позволяет формировать баланс и видеть динамику потребления и потерь электроэнергии. Разница суммы показаний счетчиков на ТП и у абонентов позволит выявить нечистых на руку потребителей.

Современный уровень развития и оснащенности приборов учета делает невыгодным воровство электроэнергии, поскольку нет таких способов вмешательства в работу счетчиков энергоснабжения, которые бы не выявили специалисты. Так, только с января по апрель 2019 года энергетики зафиксировали свыше 100 фактов незаконного потребления электричества, нарушители уже оплатили более 1 млн рублей компенсаций и штрафов за украденную электроэнергию.

С 29 мая 2019 года, в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина, увеличены размеры административных штрафов за повторное самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям. Для граждан в этом случае штраф составит 15−30 тысяч рублей, для должностных лиц — 80−200 тысяч рублей (либо дисквалификация на срок от двух до трех лет), для юридических лиц — 200−300 тысяч рублей.