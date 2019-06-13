"Чеченэнерго": лето – активная фаза подготовки к осенне-зимнему периоду

На объектах электросетевого хозяйства управляемого «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» не прерываются работы в рамках ремонтной программы энергокомпании.

Усилия всех подразделений компании направлены на повышение качества электроснабжения каждого потребителя Чеченской Республики. В самых отдаленных высокогорных районах - Веденском, Итум-Калинском, Шатойском и пр. мастера электросетей, предотвращая аварии, расчищают трассы воздушных линий. Всего специалистами «Чеченэнерго» уже расчищено 3,2 га древесной и кустарниковой поросли.



По оперативным данным службы технической эксплуатации и организации ремонтов энергокомпании, к 31 мая значимые работы выполнены на питающих центрах различного класса напряжения: «Цемзавод», «Гудермес-Тяговая», «Аргун» по капитальному ремонту разъединителей 110 кВ и на подстанциях: «Ищерская», «№84», «Октябрськая» по капитальным и средним ремонтам выключателей 35 кВ и выше. Всего на этих энергообъектах отремонтировано 10 разъединителей, 41 выключателей, 2 отделителей с короткозамыкателями 110 кВ.



Капитальный ремонт более 70 км воздушных линий электропередачи напряжением от 0,4 до 110 кВ произведен в близлежащих районах и городах региона: Ачхой-Мартановском, Урус-Мартановском, Шалинском районах, в городе Аргун, Гудермес и в других.



Представители ответственных служб «Чеченэнерго» также заменили провода протяженностью 85 км, 411 опор ЛЭП, также капитальный ремонт произведен и на 141 трансформаторной подстанции (ТП), монтажу подверглись 18 силовых трансформаторов 6/10/0,4 кВ.