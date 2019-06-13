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Модернизация

"Чеченэнерго": лето – активная фаза подготовки к осенне-зимнему периоду

Чеченэнерго: лето – активная фаза подготовки к осенне-зимнему периоду

13 июня 2019, 13:30
Рубрика: Модернизация
Метки: ЧЕЧЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Чеченэнерго

На объектах электросетевого хозяйства управляемого «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» не прерываются работы в рамках ремонтной программы энергокомпании.

Усилия всех подразделений компании направлены на повышение качества электроснабжения каждого потребителя Чеченской Республики.    В самых отдаленных высокогорных районах - Веденском, Итум-Калинском, Шатойском и пр. мастера электросетей, предотвращая аварии, расчищают трассы воздушных линий. Всего специалистами «Чеченэнерго» уже расчищено 3,2 га древесной и кустарниковой поросли.

По оперативным данным службы технической эксплуатации и организации ремонтов энергокомпании, к 31 мая  значимые работы выполнены на питающих центрах различного класса напряжения: «Цемзавод», «Гудермес-Тяговая», «Аргун» по капитальному ремонту разъединителей 110 кВ и на подстанциях: «Ищерская», «№84», «Октябрськая» по капитальным и средним ремонтам выключателей 35 кВ и выше. Всего на этих энергообъектах отремонтировано 10 разъединителей, 41 выключателей, 2 отделителей с короткозамыкателями 110 кВ.

Капитальный ремонт более 70 км воздушных линий электропередачи напряжением от 0,4 до 110 кВ произведен в близлежащих районах и городах региона: Ачхой-Мартановском, Урус-Мартановском, Шалинском районах, в городе Аргун, Гудермес  и в других.

Представители ответственных служб «Чеченэнерго» также заменили провода протяженностью 85 км, 411 опор ЛЭП, также капитальный ремонт произведен и на 141 трансформаторной подстанции (ТП), монтажу подверглись  18 силовых трансформаторов 6/10/0,4 кВ.

«Реализация ремонтной программы является важным этапом подготовки электросетевого комплекса республики к осенне-зимнему периоду, когда нагрузки на сети увеличиваются. Выполняя ремонтно-профилактические мероприятия, мы стараемся выполнить их качественно, понимая, что от нашего труда зависит не просто целостность работы электросетевого комплекса региона, но и  надежное бесперебойное энергоснабжение наших потребителей в период холодов», - отмечает начальник службы технической эксплуатации и организации ремонтов Хазир Тазбиев.

Компания: Россети Северный Кавказ

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