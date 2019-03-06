Энергетики ЦЭС проводят в Амгинском улусе капитальный ремонт электрических сетей

Специалисты Центральных электрических сетей (филиал ПАО «Якутскэнерго») в преддверии VII Спортивных игр народов Якутии ведут работы по капитальному ремонту электрических сетей Амгинского района.

Готовясь к важному спортивному событию улуса и республики за 2017-2019 годы в селах Амга, Чапчылган и Бетюнь энергетики провели капитальный ремонт сетей и заменили неизолированный провод марки АС на современный самонесущий изолированный (СИП).

На сегодняшний день активные работы ведутся в селе Бетюнцы и Чапчылган, в общей сложности энергетики заменят более 240 опор и около 10 километров не изолированного магистрального провода на СИП, а также 200 ответвлений к зданиям. В рамках технологического присоединения к электрическим сетям подключены новые объекты и увеличена потребляемая мощность на уже имеющихся, среди них: дом детского творчества, стадион на 3000 мест с теплым легкоатлетическим манежем, котельная «Стадион», многофункциональный спортивный зал, лагерь «Олимп», Амгинский лицей им. Л. В. Киренского, котельная «Квартальная» в с. Чакыр. В ближайшие дни будут подключен ещё ряд объектов, где планируется разместить спортсменов.

«В этом году в Амгинском улусе будет проходить важное для республики мероприятие – седьмые по счету Спортивные игры народов Якутии. Для того, чтобы мероприятие прошло на достойном уровне, нашим персоналом ведется работа по модернизации имеющихся энергообъектов и подключению новых спортивных объектов к электрическим сетям», – отметил генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Александр Слоик.

Пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»