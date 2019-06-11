Компания "Россети Московский регион" повысит мощность подстанции "Поварово"

Энергетики компании «Россети Московский регион» в ходе очередного этапа масштабной реконструкции подстанции 110/35/10 кВ «Поварово» ведут работы по замене двух силовых трансформаторов по 25 МВА на трансформаторы по 40 МВА. Результатом этих работ станет увеличение мощности «Поварово» со 130 до 160 МВА.

Комплексная реконструкция питающего центра, подчеркивает директор северного филиала компании Алексей Иржак, способствует росту инвестиционной привлекательности Московской области. Новые условия для развития территории, в частности, открываются для потребителей Солнечногорского городского округа, который активно развивается с помощью крупных инвестиционно - строительных компаний.

Дополнительные объемы электроснабжения получат индустриальный парк «Есипово», автозавод полного цикла Mercedes, который по контракту с органами власти Подмосковья построила на территории «Есипово» компания Daimler, и целый ряд крупных предприятий, производственно-складских помещений, зданий общественно-делового и рекреационного назначения.