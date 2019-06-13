"Россети Центр и Приволжье": курс на снижение потерь в сетях и сокращение операционных издержек

В первые четыре месяца 2019 года фактические потери в сетях энергокомпании «Россети Центр и Приволжье» уменьшились на 34,7 млн кВт*ч относительно аналогичного периода прошлого года.

Снижения потерь в электрических сетях удалось достичь благодаря реализации ряда специально разработанных организационных и технических мероприятий, направленных на оптимизацию потерь в сетевом комплексе.

В их числе - своевременная реконструкция и ремонт энергообъектов, установка устройств компенсации реактивной мощности на объектах компании и потребителей, замена старого энергооборудования на энергоэффективное, увеличение пропускной способности ЛЭП, оптимизация систем расчетного и технического учета электроэнергии, выявление фактов бездоговорного и безучетного потребления электрической энергии.

Значительный эффект дают рейды по пресечению безучетного и бездоговорного потребления, в ходе которых специалисты производят осмотры объектов электросетевого комплекса на предмет незаконных подключений, проверяют корректность работы приборов учета.

С начала года по результатам таких проверок составлено 1842 акта о бездоговорном и безучетном потреблении электроэнергии общим объемом более 32 млн кВт*ч, что в денежном выражении составляет 110 млн руб.

Энергокомпании уже возмещен 41 млн руб. Большое значение энергетики придают работе по оптимизации собственного потребления ресурсов на хозяйственные и производственные нужды. По итогам 4 месяцев 2019 года за счет применения энергоэффективных средств освещения, модернизации системы отопления и теплоизоляции производственных зданий и сооружений расход энергоресурсов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сократился на 1 719 тонн условного топлива.

Расход электроэнергии снижен на 3,6 млн. кВт*ч, природного газа – на 320 тыс. м³, тепловой энергии на 792,5 Гкал. Расход воды снижен на 1,7 тыс. м³ Напомним, в настоящее время в энергокомпании «Россети Центр и Приволжье» реализуется Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности, рассчитанная на 2019-2024 годы. Контроль её реализации осуществляет Центральная комиссия «Россети Центр и Приволжье» по энергосбережению и снижению потерь.