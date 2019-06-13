Что нас ждет на Wire Russia 2019? Беседа с Фридрихом Керером

Wire/Tube 2018 Düsseldorf Wire/Tube 2018 Düsseldorf Wire/Tube 2018 Düsseldorf Wire China Shanghai 2018

С 18 по 20 июня 2019 года в Москве на территории ЦВК «Экспоцентр» в павильоне Форум состоится Международная выставка оборудования для производства и обработки проволоки, кабеля и метизов в России wire Russia/Проволока Россия 2019. Участники wire Russia 2019 представят последние технологические разработки в области оборудования для производства всех видов проволоки и кабелей.

«Проволока Россия» проводится один раз в два года и имеет статус ведущей специализированной выставки в области технологии производства кабельной и проволочной продукции в России. Организаторами выставки выступают Messe Düsseldorf GmbH, ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» и Всероссийский научно-исследовательский институт кабельной промышленности (ВНИИКП). Выставка проходит при традиционной поддержке Союза немецких машиностроителей (VDMA) и Международной Трубной Ассоциации (ITA).

Регистрируйтесь на выставку http://wire-russia.ru/374/22170

Особенный статус, генерального информационного партнера, уже много лет принадлежит порталу RusCable.Ru, который в этом году подключил к активной работе по приглашению на выставку еще два ресурса медиахолдинга “РусКабель” – ЭНЕРГОСМИ (проект “Лайфхаки Wire Russia 2019” и “На Wire Russia не представят”) и RusCable Insider Digest.

Именно для кабельного журнала и для его главного редактора, Евгении Гусевой, Господин Фридрих Керер (Hr. Friedrich Kehrer) директор Департамента всех международных выставок металлургической отрасли группы компаний Messe Düsseldorf GmbH (Global Portfolio Director Metals and Flow Technologies) ответил на несколько вопросов о новых тенденциях в отрасли, интересах российского рынка и экспонентах wire Russia 2019.

Читайте новое интервью: https://www.ruscable.ru/misc/person/interview/kerera/

Посетителей выставки wire Russia команда и съемочная группа RusCable.Ru будет ждать на стенде FOВ 28, павильон Форум, Экспоцентр, Красная Пресня, Москва. Будем снимать много видео, поговорим с участниками, подготовим большой фотоотчет, сверстаем спецвыпуск RusCable Insider Digest. Следите за нашими аккаунтами в соцсетях и узнайте первыми, как проходит уникальная выставка WIRE RUSSIA 2019!

Кстати, сегодня второй партнер “Марафона подарков wire Russia-2019” компания Xinming откроет условия своего розыгрыша. Следите за нашими новостями!

Новости компаний-участников смотрите в нашем сюжете https://www.ruscable.ru/story/WIRE_RUSSIA_2019