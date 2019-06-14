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Встречи

Новак: Россия намерена примерно в пять раз увеличить выпуск сжиженного природного газа

Новак: Россия намерена примерно в пять раз увеличить выпуск сжиженного природного газа

14 июня 2019, 13:00
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, СПГ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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Россия к 2035 году намерена примерно в пять раз увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ). Об этом в опубликованном в пятницу интервью ведущей японской деловой газете Nikkei сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"К 2035 году, - приводит его слова газета, - мы планируем увеличить производство СПГ до 120-140 млн тонн". В настоящее время, по данным Nikkei, этот показатель составляет около 28 млн тонн.

Новак также сообщил, что Россия намерена примерно до 20% повысить свою долю на мировом рынке сжиженного природного газа. "У нас есть для этого все потенциальные возможности, включая необходимые ресурсы и конкурентную мощь", - заявил министр газете.

"Россия, - цитирует его Nikkei, - имеет только в Арктике запасы природного газа в объеме 74 трлн куб. м, есть также многочисленные неразведанные месторождения".

Министр сообщил, что до 70% производимого СПГ Россия планирует поставлять в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

 

ТАСС

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