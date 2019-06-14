Системный оператор Албании объявляет предквалификационный отбор генподрядчика проекта соединения Албания – Северная Македония

Системный оператор Албании Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST) объявил об открытии предварительного квалификационного отбора генерального подрядчика в рамках международного тендера по проекту сооружения межгосударственного электрического соединения с Северной Македонией.

В объем подрядных работ входит: проектирование, инжиниринг, изготовление, транспортировка, разгрузка и временное хранение на строительной площадке, а также монтаж оборудования с последующим испытанием и вводом его в эксплуатацию. Кроме того, в объем работ входит получение всех необходимых разрешений по проекту.

Тендер по проекту сооружения соединения Албания – Северная Македония будет реализовываться двумя лотами:

Лот I: строительство одноцепной ВЛ 400 кВ Fier – Elbasan протяженностью 74 км и одноцепной ВЛ 400 кВ Elbasan – Qafe Thane протяженностью 56 км, которые войдут в состав 400 кВ региональной электрической сети;

Лот II: строительство ПС 400 кВ Elbasan 3 и модернизация ПС 400 кВ Fier. ПС Elbasan 3 строится в рамках реконструкции действующей ПС 400/220/30 кВ Elbasan 2. На ПС 400 кВ Elbasan 3 будут установлены: открытое распредустройство (ОРУ) на напряжение 400 кВ с двойной системой шин и шунтирующий реактор. Модернизация ПС 400 кВ Fier предусматривает: расширение 220 кВ ОРУ, установку автотрансформатора 400/220/35 кВ и сооружение 400 кВ ОРУ с двойной системой шин.

Проект финансируется немецким государственным банком – KfW Entwicklungsbank (KfW Bank) – в рамках программы финансовой помощи (объем финансовой помощи не уточняется).

Заявки на участие в предквалификационном отборе по каждому из лотов принимаются до 26 июня 2019 г.

Информационно-аналитический ресурс Global Transmission