 
Подписаться на новости
Инвестиции (проекты)

"Умные" светильники и интернет появятся в парках и скверах КБР по нацпроекту в 2019 году

"Умные" светильники, интернет зоны и камеры видеонаблюдения появятся в парках и скверах Кабардино-Балкарии (КБР) в 2019 году. Общественные территории благоустраиваются в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил в четверг журналистам зампред правительства региона Владимир Болотоков.

"Цифровая трансформация распространяется на все отрасли, и в данном случае мы ввели новшество, когда наши все 28 общественных пространств, которые благоустраиваются в рамках нацпроекта, будут иметь цифровую составляющую. Это означает, что у нас "умные" светильники будут там, Wi-Fi зоны, камеры видеонаблюдения, которые будут подключены к системе "Безопасная республика". Мы в программе участвуем не первый год, а вот внедрение цифровых систем используем впервые", - сказал Болотоков.

По его данным, в КБР насчитывается более 1,6 тыс. дворовых территорий, которые подлежат благоустройству.

"По национальному проекту до 2024 года мы сможем благоустроить только половину всех общественных и дворовых территорий, и средств не хватит, но есть другие формы - вовлечение бизнеса и использование внебюджетных источников, граждане сами тоже благоустраивают, вкладывают деньги, и эти формы надо нам также использовать", - отметил чиновник.

В 2019 году из федерального бюджета КБР получит 260 млн рублей, на эти средства благоустроят 145 дворов многоквартирных домов и 28 общественных территорий.

Проект "Формирование комфортной городской среды", направленный на благоустройство общественных пространств и дворов, реализуется с 2017 года. Сейчас он входит в нацпроект "Жилье и городская среда". Общий объем финансирования федерального проекта из всех источников составит 287,9 млрд рублей.

 

ТАСС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Сбербанк предоставит аэропорту Шереметьево 11 млрд рублей на реконструкцию
В парке
Президент РФ одобрил поддержку газовых проектов
Беглов: власти Петербурга рассчитывают построить широтную магистраль к 2025 году

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно