Ушаковская ВЭС борется за звание надежного экологического партнера

«Калининградская генерирующая компания» (дочерняя организация «Россети Янтарь») участвует во всероссийском конкурсе природоохранных практик «Надежный партнер – Экология». Ушаковская ветроэлектростанция борется за звание лучшего проекта в сфере развития генерации на основе возобновляемых источников энергии.

В конкурсе участвуют около ста проектов со всей страны. На данном этапе решающим фактором станут результаты онлайн-голосования и экспертная оценка. Поддержать самый современный ветропарк в Ушаково можно уже сейчас на сайте конкурса, перейдя по ссылке.



Ушаковская ВЭС состоит из трех ветроустановок последнего поколения. Это самое современное ветрооборудование в России. Оно экологически безопасное и абсолютно бесшумное. Ветропарк – цифровой и обслуживается без участия персонала. Его установленная мощность – 5,1 МВт. Он позволяет улучшить энергоснабжение потребителей Мамоновского, Багратионовского, Гурьевского округов Калининградской области и части областного центра.



Подведение итогов конкурса «Надежный партнер – Экология» состоится на площадке Совета Федерации Федерального Собрания РФ после 21 июня.



Конкурс проводится Ассоциацией «Надёжный партнёр» совместно с «Российским экологическим обществом». Его официально поддержали Министерство энергетики, Министерство природных ресурсов, Министерство промышленности и торговли и Министерство строительства и ЖКХ России. Проект организован в целях выявления наиболее успешных и эффективных природоохранных региональных практик для их дальнейшего тиражирования и масштабирования по всей стране.