ЗАО "Тропарево" стало крупнейшим объектом техприсоединения к сетям Смоленскэнерго с начала 2019 года

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» продолжает обеспечивать электроэнергией потребителей Смоленской области. Всего за 4 месяца 2019 года Смоленскэнерго исполнил 869 договоров на технологическое присоединение. Общая подключенная мощность составила 16 МВт. Подавляющее большинство технологических присоединений (83%) - это присоединения потребителей с максимальной мощностью до 15 кВт включительно, плата за технологическое присоединение, по которым не превышает 550 рублей.

Лидерами по количеству заявителей, желающих подключиться к сетям филиала, за указанный период стали Смоленский и Ярцевский районы области, а также г. Смоленск.

По данным управления технологических присоединений Смоленскэнерго наиболее крупным объектом, присоединенным за 4 месяца 2019 года стало ЗАО "Тропарево" (ОП «Тропарево-Сычёвка») в Сычевском районе. Объект представляет собой комплекс по приемке и переработке зерна, который специализируется на выращивании зерновых культур для обеспечения кормовой базой свиноводческих комплексов, расположенных на территории Смоленской области. Объект был построен в рамках инвестиционного проекта Смоленской области «Проект по строительству комбикормового завода с элеватором». Ожидаемый социальный эффект - создание около 400 рабочих мест. Максимальная мощность присоединенного объекта составила 1050 кВт.

Кроме того, крупными присоединенными объектами стали линия по производству комбикорма (максимальная мощность нового техприсоединения составила 120 кВт) и кормоцех (150 кВт) в Сафоновском районе, а также гостиничный комплекс в п. Красный Бор, г. Смоленск (произведено увеличение мощности на 110 кВт до 150 кВт и изменение категории надежности с III на II). Только для электроснабжения данных объектов энергетики построили несколько кабельных и воздушных линий, установили трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ, осуществили монтаж двухтрансформаторной подстанции 6/0,4 кВ. Большой объем работ энергетики выполняют хозспособом, то есть собственными силами без привлечения подрядных организаций.