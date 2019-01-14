АО "ОЭК" ведет работы по электроснабжению крупнейшего в мире крытого парка развлечений

АО «Объединенная энергетическая компания» ведет работы по технологическому присоединению к электрическим сетям крупнейшего в мире крытого тематического парка развлечений – «Остров мечты».

Так, специалистами компании выполняется ряд крупных мероприятий для электроснабжения объекта, среди которых прокладка 4 кабельных линий 20 кВ, строительство двух распределительных пунктов, а также прокладка распределительных кабельных линий от РП до ТП заявителя. Общая мощность присоединенных энергопринимающих устройств объекта составляет 29 000 кВт по 2 категории надежности.

АО «ОЭК» уделяет большое внимание надежности электроснабжения подключаемых объектов. В своей деятельности компанией внедряются инновационные проекты, которые позволят сделать Москву одним из наиболее технологически продвинутых мегаполисов в мире и вывести город на новый уровень энергообеспечения, соответствующий самым последним мировым стандартам.

«Остров Мечты» — первый в России городской курорт и новая туристическая достопримечательность Москвы, на территории которой появится самый крупный крытый тематический парк в мире. В конце 2019 года Нагатинская пойма станет одним из лучших и наиболее благоустроенных районов Москвы, превратившись в достопримечательность столицы. Электроснабжению этого объекта АО «ОЭК» уделяет повышенное внимание. Так, компанией выполнены все меры для обеспечения бесперебойности электроснабжения.

АО «ОЭК» – надежный партнер в оказании услуг по снабжению электроэнергией и технологическому присоединению абонентов на территории города Москвы. Приоритетом в работе компании являются объекты социальной инфраструктуры, такие как школы, больницы, детские сады, а также объекты жилого фонда столицы.

Информация об АО «ОЭК»

АО «ОЭК» создано по Распоряжению Правительства Москвы в 2004 г. С момента создания и до мая 2011 года осуществляло владение электросетевым имуществом, передаваемое г. Москвой в уставной капитал компании. С мая 2011 начало деятельность как полноценная электросетевая компания. В настоящее время Компания самостоятельно реконструирует и развивает принадлежащие городу Москве электросети, эксплуатирует существующие, обеспечивает проектирование и строительство новых электрических сетей. Одним из основных видов деятельности является технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям Компании. Кроме того АО «ОЭК» обеспечивает порядка 20% транспорта электроэнергии Москвы и является компанией, которая обслуживает электросети всех классов напряжения. Приоритетный проект Компании - создание разветвленной электрической сети напряжением 20 кВ, которая обеспечит возможность присоединения всех потребителей на территории города Москвы и позволит исключить дефицит мощности на ближайшие 20 лет, технологически приблизив столицу к ведущим мегаполисам мира.