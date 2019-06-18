 
Подписаться на новости
Мероприятия

Ведущие предприятия кабельной отрасли борются с фальсификатом

13 июня «Камский кабель» собрал за круглым столом ведущих производителей кабельно-проводниковой продукции – ООО «ТД «УНКОМТЕХ», ООО «Холдинг Кабельный Альянс». Тематикой стало обсуждение уровня фальсифицированной продукции в отрасли.

Причиной трети пожаров в стране является неисправность проводки. Оборот фальсифицированной кабельной продукции носит массовый характер, так в строительстве в масштабах страны он составляет 80 % .  Руководитель федерального проекта «Кабель без опасности» Владимир Кашкин рассказал о результатах мониторинга качества продукции. В ходе проверок были обнаружены серьезные нарушения, как самих кабелей, так и документов по качеству.  Более 70% образцов не соответствуют ГОСТ и ТР/ТС: 82% с нарушениями по огнестойкости и дымоудалению.

Росстандарт выдал тринадцати производителям предписания о приостановлении реализации продукции, а восьми дистрибьюторам предъявлены административные штраф.

Кроме этого с целью снижения уровня фальсифицированной продукции Государственная комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции запустила  пилотный проект, который реализовывается в девяти регионах РФ. Все участники круглого стола активно реализуют его в регионах присутствия. Проект состоит во входном контроле кабельной продукции на федеральных и муниципальных объектах капитального строительства. По результатам всероссийских проверок статистика неутешительна: в более 50% документации в области сертификации выявляются нарушения, кроме того по некоторым  случаям контрафакта возбуждены уголовные дела.

В ходе совещания был выработан ряд мероприятий по расширению деятельности проекта «Кабель без опасности», взаимодействию с контрольно-надзорными органами и общественными организациями.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Камский кабель"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Мероприятия
В Центре энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО состоялась 3-я Международная конференция по климату и энергетическому переходу
В ФСК ЕЭС прошел День открытых дверей для субъектов МСП
Как за два дня получить все новые инструменты PR и маркетинга в соцсетях?

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно