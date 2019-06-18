Ведущие предприятия кабельной отрасли борются с фальсификатом

13 июня «Камский кабель» собрал за круглым столом ведущих производителей кабельно-проводниковой продукции – ООО «ТД «УНКОМТЕХ», ООО «Холдинг Кабельный Альянс». Тематикой стало обсуждение уровня фальсифицированной продукции в отрасли.

Причиной трети пожаров в стране является неисправность проводки. Оборот фальсифицированной кабельной продукции носит массовый характер, так в строительстве в масштабах страны он составляет 80 % . Руководитель федерального проекта «Кабель без опасности» Владимир Кашкин рассказал о результатах мониторинга качества продукции. В ходе проверок были обнаружены серьезные нарушения, как самих кабелей, так и документов по качеству. Более 70% образцов не соответствуют ГОСТ и ТР/ТС: 82% с нарушениями по огнестойкости и дымоудалению.

Росстандарт выдал тринадцати производителям предписания о приостановлении реализации продукции, а восьми дистрибьюторам предъявлены административные штраф.

Кроме этого с целью снижения уровня фальсифицированной продукции Государственная комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции запустила пилотный проект, который реализовывается в девяти регионах РФ. Все участники круглого стола активно реализуют его в регионах присутствия. Проект состоит во входном контроле кабельной продукции на федеральных и муниципальных объектах капитального строительства. По результатам всероссийских проверок статистика неутешительна: в более 50% документации в области сертификации выявляются нарушения, кроме того по некоторым случаям контрафакта возбуждены уголовные дела.

В ходе совещания был выработан ряд мероприятий по расширению деятельности проекта «Кабель без опасности», взаимодействию с контрольно-надзорными органами и общественными организациями.