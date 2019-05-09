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Производство

Кабельный завод "АЛЮР" осваивает современное высокоточное измерительное и испытательное оборудование

Кабельный завод АЛЮР осваивает современное высокоточное измерительное и испытательное оборудование

19 июня 2019, 16:00
Рубрика: Производство
Метки: АЛЮР
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Кабельный завод «АЛЮР» осваивает современное высокоточное измерительное и испытательное оборудование которое, в ближайшее время, станет базой для создания собственной лаборатории обеспечивающей проведение следующих испытаний:

  • электрических показателей
  • физико-механических показателей
  • стойкости к внешним воздействующим факторам
  • пожарной безопасности

В будущем планируется провести аккредитацию испытательной лаборатории в Федеральном Агентстве по Техническому Регулированию и Метрологии Российской Федерации, что позволит придать официальный статус проверкам материалов, комплектующих и готовых кабельных изделиий на соответствие заявленному качеству.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Кабельный завод "АЛЮР"

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