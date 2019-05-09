Кабельный завод «АЛЮР» осваивает современное высокоточное измерительное и испытательное оборудование которое, в ближайшее время, станет базой для создания собственной лаборатории обеспечивающей проведение следующих испытаний:

электрических показателей

физико-механических показателей

стойкости к внешним воздействующим факторам

пожарной безопасности

В будущем планируется провести аккредитацию испытательной лаборатории в Федеральном Агентстве по Техническому Регулированию и Метрологии Российской Федерации, что позволит придать официальный статус проверкам материалов, комплектующих и готовых кабельных изделиий на соответствие заявленному качеству.