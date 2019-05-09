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19 июня 2019, 16:00
Рубрика: Производство
Метки: АЛЮР
Отрасль: Кабельная промышленность
Кабельный завод «АЛЮР» осваивает современное высокоточное измерительное и испытательное оборудование которое, в ближайшее время, станет базой для создания собственной лаборатории обеспечивающей проведение следующих испытаний:
В будущем планируется провести аккредитацию испытательной лаборатории в Федеральном Агентстве по Техническому Регулированию и Метрологии Российской Федерации, что позволит придать официальный статус проверкам материалов, комплектующих и готовых кабельных изделиий на соответствие заявленному качеству.