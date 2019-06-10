"Ленэнерго" - пилотная платформа для оцифровки процедуры техприсоединения

18 июня 2019 года, ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») представило достижения в области внедрения корпоративной геоинформационной системы (КГИС) и новых онлайн-сервисов, направленных на совершенствование процедуры технологического присоединения к электрическим сетям.

В мероприятии приняли участие генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский, генеральный директор ПАО «Ленэнерго» Андрей Рюмин и Председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук.

В ходе презентации были продемонстрированы возможности КГИС.

«Ленэнерго на протяжении нескольких лет вело целенаправленную работу по автоматизации и упрощению процедуры техприсоединения. Удалось достичь действительно многого, что неоднократно отмечалось и экспертами World Bank и Агентства стратегических инициатив, но, самое главное, самими заявителями. Корпоративная геоинформационная система меняет саму логику процедуры еще на этапе подачи заявки. За счет интеллектуальных алгоритмов одно нажатие кнопки заявителем позволяет специалисту «Ленэнерго» с помощью программы выбрать оптимальный вариант прохождения трассы, на основании которого автоматически формируются технические условия, техническое задание, договор ТП», - отметил генеральный директор компании Андрей Рюмин.

Внедрение корпоративной геоинформационной системы позволяет сократить сроки выдачи оферты договора и технических условий, а также сроки выполнения проектно-изыскательских работ за счет выбора оптимального варианта прохождения плана трассы еще на этапе подачи заявки.

Кроме того, в ходе мероприятия «Ленэнерго» представило мобильное приложение для осмотров энергопринимающих устройств заявителя.

«Выдача и регистрация актов ТП с помощью мобильного приложения –удобный сервис, который компания в пилотном режиме уже реализует в Санкт-Петербурге и готова расширять в Ленинградскую область», - добавил Андрей Рюмин.

Руководитель Группы компаний «Россети» Павел Ливинский высоко оценил представленное программное решение.