На следующей неделе откроет работу Международный форум "АРМИЯ-2019"

25–30 июня в Московском регионе пройдет самый масштабный форум оборонно-промышленного комплекса – V Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2019».

Участников ожидают масштабная экспозиция, насыщенная научно-деловая программа и зрелищная демонстрационная часть – на форуме будут представлены возможности и достижения российского и зарубежного ОПК, прорывные разработки, перспективные технические новинки и передовые проекты, а также большой спектр продукции общепромышленных предприятий, созданной в интересах ОПК и позволяющей придать импульс развитию технической оснащенности отечественных Вооруженных Сил. Площадка форума соберет широкий круг экспертов различного профиля.

Основные мероприятия пройдут в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» (Московская область, 55 км трассы М1 от Москвы), на аэродроме «Кубинка» и на полигоне «Алабино».

Завод «Энергокабель» намерен принять участие в «АРМИИ-2019». Напомним, предприятие обладает немалым опытом сотрудничества с представителями ОПК и поставок высококачественной кабельно-проводниковой продукции в рамках Гособоронзаказа.

Специалисты Завода «Энергокабель» примут участие в деловой программе, а также представят лучшие образцы изделий на специализированном тематическом строительном салоне. Экспозиционная площадка салона призвана объединить промышленные предприятия и организации, ориентированные на производство строительных материалов, техники и технологий, перспективных для применения при проектировании и строительстве специальных, стратегических и социально-значимых объектов Министерства обороны РФ.

Салон состоится 26 июня в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» (г. Кубинка, Московская область). Помимо экспозиции, здесь запланированы: 1) презентация новой Публично-правовой компании Военно-строительного комплекса (ППК ВСК МО РФ) в рамках Установочной сессии форума; 2) заседания Экспертно-технических советов Военно-строительного комплекса Минобороны России по направлениям «Строительные материалы», «Строительные конструкции», «Инженерные системы»; 3) эффектное демошоу строительной техники на площадке штаба военного строительства в КВЦ «Патриот».

В деловой программе строительного салона 26 июня при рассмотрении перспективных материалов, конструкций и технологий в области строительства зданий и сооружений военного и гражданского назначения планируется уделить особое внимание вопросам состояния кабельных сетей на объектах МО РФ, инженерным системам и коммуникациям. Завод «Энергокабель» продемонстрирует свои самые современные решения в этой области.

Приглашаем вас с 26 по 28 июня посетить стенд № 4А25 на территории КВЦ «Патриот», павильон D. Специалисты Завода «Энергокабель» подробно расскажут о своих лучших изделиях и покажут интересные новинки, ответят на все возникшие вопросы.

До Конгрессно-выставочного центра «Патриот» можно добраться на автомобиле по Минскому или Киевскому шоссе, а также на электропоездах с Белорусского или Киевского вокзала (до станций Голицыно и Кубинка-1), а далее – общественным транспортом форума. Кроме того, для участников выставки с 26 по 30 июня будет курсировать автобус от метро «Парк Победы» до КВЦ «Патриот». По предварительному расписанию, первый автобус в КВЦ «Патриот» уходит в 7:30 утра, последний в 8:30; вечерние автобусы из КВЦ «Патриот» – с 17:30 до 19:00.

С подробными инструкциями вы можете ознакомиться по ссылке: http://www.rusarmyexpo.ru/get_to

Полная программа салона «Военное строительство» представлена здесь: https://www.vsk-forum.ru/program

До встречи на Форуме «Армия-2019!»

Ждем вас в КВЦ «Патриот»: павильон D, стенд № 4А25.