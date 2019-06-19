Системный оператор реализует новый проект по развитию Единой информационной модели ЕЭС России

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» (ОДУ Сибири) приступил к реализации пилотного проекта по расширению информационной модели энергосистемы своей операционной зоны в рамках развития Единой информационной модели ЕЭС России (ЕИМ).

Единая информационная модель ЕЭС России представляет собой описание объектов Единой энергосистемы и связей между ними с помощью Общей информационной модели (Common Information Model – CIM) по стандартам Международной электротехнической комиссии МЭК 61970 и МЭК 61968. ЕИМ содержит более 3,5 млн физических (выключатели, разъединители и др.) и вспомогательных объектов, расположенных на 13 тысячах объектов электроэнергетики Единой энергосистемы и ближнего зарубежья. Она включает в себя информационные модели семи объединенных энергосистем (ОЭС) – Востока, Сибири, Урала, Средней Волги, Центра, Северо-Запада и Юга.

Расширение информационной модели предусматривает дополнение ее базой данных средств диспетчерского и технологического управления (СДТУ), содержащей информацию об устройствах телемеханики и связи, каналах релейной защиты и автоматики. В рамках реализации пилотного проекта планируется оптимизировать и формализовать деловые процессы АО «СО ЕЭС», связанные с ведением базы данных устройств СДТУ, разработкой схем оперативно-диспетчерской и технологической связи, а также автоматизированным анализом «узких мест» в организации каналов связи. Унификация и систематизация данных об устройствах СДТУ позволит ликвидировать разнородность данных и улучшить качество информации об СДТУ, повысить скорость анализа и принятия решений при планировании, а также в нештатных ситуациях.

В рамках реализации проекта специалистами Исполнительного аппарата выполнено проектирование и расширение профиля информационной модели в соответствии с базовыми принципами CIM, которые призваны обеспечить унифицированный способ управления объектами, вне зависимости от их назначения и производителя оборудования.

В настоящее время новый профиль информационной модели развернут на полигоне в ОДУ Сибири для целей апробирования и наполнения базы данных, по результатам которого будет принято решение о необходимости расширения Единой информационной модели ЕЭС России. Завершение пилотного проекта в ОДУ Сибири запланировано на текущий год.

Самостоятельный опыт проектирования и расширения профиля информационной модели стал новой ступенью в развитии компетенций сотрудников Системного оператора в области CIM. До настоящего момента в Системном операторе преимущественно выполнялась экспертная оценка проектных решений компаний-разработчиков программного обеспечения. Развитие компетенций в области CIM в Системном операторе началось в 2005 году. Сейчас эти компетенции имеются в Исполнительном аппарате АО «СО ЕЭС» и у координаторов информационной модели во всех филиалах Системного оператора региональных диспетчерских управлениях (РДУ) и ОДУ. Двое сотрудников Системного оператора включены в рабочую группу МЭК «WG13 TC57 IEC» и непосредственно участвуют в развитии международных стандартов в области CIM.

Особое значение полученный опыт имеет при разработке отраслевых стандартов, которые должны учитывать мировые практики и опираться на особенности российской электроэнергетики, используя практический опыт отечественных энергокомпаний. Совместно с Минэнерго России Системный оператор принимает активное участие в развитии стандартизации в области формирования информационной модели электроэнергетики и информационного обмена между субъектами отрасли. В частности, Системный оператор подготовил проекты национальных стандартов «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Базисный профиль информационной модели» и «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Основные положения».

Информация о Единой информационной модели ЕЭС России

Единая информационная модель ЕЭС России разрабатывалась Системным оператором в период с 2012 по 2016 год в рамках проекта «Трехуровневая автоматизированная система формирования физических и эквивалентных моделей для расчетов и оценивания электрических режимов». После ввода в промышленную эксплуатацию в 2016 году система активно развивается, в частности совершенствуются технологии сопровождения ЕИМ, организации информационного обмена и интеграции с другими программными средствами. ЕИМ используется для расчета электрических режимов, формирования перечней объектов диспетчеризации и согласования плановых графиков ремонтов, управления оперативными диспетчерскими заявками и выполнения ряда других задач. На ее базе реализуется проект по созданию следующего поколения оперативного информационного комплекса (ОИК) – основного программного продукта диспетчеров Системного оператора, при помощи которого осуществляется оперативное управление электроэнергетическим режимом ЕЭС России.