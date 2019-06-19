Увеличение производственных мощностей на АО "Иркутсккабель"

На АО «Иркутсккабель» заканчивается монтаж двух новых производственных линий. Запуск в работу запланирован на конец июня 2019 г. Оборудование предназначено для наложения ленточной или проволочной брони, медных или алюминиевых лент экрана, разделительных лент. Запуск в работу данных машин позволит увеличить выпуск силовых, контрольных и монтажных кабелей сложных конструкций, а также выпуск силовых и контрольных кабелей с изоляцией из этиленпропиленовой резины, кабелей судовых, кабелей гибких для не стационарной прокладки, кабелей для фотогальванических систем.