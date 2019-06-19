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Модернизация

Увеличение производственных мощностей на АО "Кирскабель"

На АО «Кирскабель» проведена работа по расширению ассортимента выпускаемых силовых кабелей высокого и сверхвысокого напряжения с возможностью серийного производства кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением до 500кВ сечением жилы до 1600кв.мм, а так же увеличение мощностей производства кабелей силовых с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6-35 кВ. С начала июня 2019 г. запущена в работу линия ошлангования EEL 60 производства компании Maillefer.

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Компания: ООО "ТД "Ункомтех"

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