Индийский завод упаковочной плёнки построят в Ступине

Дочернее предприятие индийской Flex Films группы компаний Uflex Group — «ФЛЕКС ФИЛМС РУС» запустит производство упаковочной пленки из полиэтилена в ОЭЗ «Ступино Квадрат».

Заявку на строительство завода на территории особой экономической зоны «Ступино Квадрат» одобрил экспертный совет по особой экономической зоне промышленно-производственного типа Московской области под председательством министра инвестиций и инноваций Московской области Вадима Хромова.

– Общий объём заявленных инвестиций в проект ООО «ФЛЕКС ФИЛМС РУС» составит 5 млрд рублей. В рамках реализации бизнес-плана компании будет создано 150 рабочих мест, – отметил Хромов.

Реализацию инвестпроекта на территории округа обсудили глава г. о. Ступино Вера Назарова и генеральный директор Uflex Group Джунаид Кхан. Завод, расположенный в особой экономической зоне на площади в 10 гектар, планируется построить к 2020 году. Фабрика будет производить двустороннюю упаковочную биоразлагаемую плёнку из полиэтилена, отвечающую всем современным экологическим требованиям. Это будет первый завод компании на территории России.

Uflex Group - крупнейшая компания в Индии по производству гибкой вакуумной упаковки, имеющая партнеров более чем в 140 странах. Её продукция включает в себя простую и металлизированную пленку, гибкую ламинированную упаковку, сумки и мешки, ПЭТ-смолы, голографические материалы, типографские краски и покрытия. Годовой доход UFLEX составляет около 760 млн долларов.

«Ступинская панорама»