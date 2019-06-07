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Модернизация

Удмуртэнерго наращивает темпы технологического присоединения объектов АПК

Удмуртэнерго, Россети Центр и Приволжье

«Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» реализует на территории Удмуртской Республики приоритетные проекты по техприсоединению и обеспечению дополнительными мощностями предприятий АПК

Так, за пять месяцев 2019 года филиал подключил к своим сетям объекты сельхозпредприятий, фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов в Сарапульском, Малопургинском, Воткинском, Завьяловском, Якшур-Бодьинском, Глазовском, Кизнерском, Вавожском и Можгинском районах республики. Общий объем мощности вновь присоединенных объектов составил около 700 кВт.

К сетям Удмуртэнерго присоединены свиноводческие комплексы в деревне Старая Монья Малопургинского района и деревне Малая Сюга Можгинского района, телятник в муниципальном образовании «Уральское» Сарапульского района, экофермы в МО «Сигаевское» Сарапульского района и деревне Тагапи Глазовского района, овцеводческий комплекс в селе Крымская Слудка Кизнерского района республики.

В рамках выполнения программы поддержки отечественного агропромышленного комплекса завершено технологическое присоединение цеха по переработке рапса в с. Водзимонье Вавожского района, овощехранилища на станции Болгуры Воткинского района и картофелехранилищ в Завьяловском, Якшур-Бодьинском районах.

- Отрасль АПК в Удмуртии активно развивается и требует соответствующих инфраструктурных решений, в первую очередь в части техприсоединения к электрическим сетям, - говорит начальник управления технологических присоединений «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» Эдуард Мингазов. – Как клиентоориентированная компания, мы ведем активную информационную работу с владельцами аграрных и животноводческих предприятий. Благодаря четкому механизму взаимодействия с потребителями, Удмуртэнерго выполняет свои обязательства по техприсоединению качественно и в максимально сжатые сроки, в регионе появляются новые рабочие места, а население обеспечивается качественными продуктами местного производства.

Компания: Филиал Россети Центр и Приволжье — Удмуртэнерго

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