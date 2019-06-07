Удмуртэнерго наращивает темпы технологического присоединения объектов АПК

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20 июня 2019, 12:30
Рубрика: Модернизация
Метки: УДМУРТЭНЕРГО, РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ
Отрасль: Электроэнергетика
«Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» реализует на территории Удмуртской Республики приоритетные проекты по техприсоединению и обеспечению дополнительными мощностями предприятий АПК
Так, за пять месяцев 2019 года филиал подключил к своим сетям объекты сельхозпредприятий, фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов в Сарапульском, Малопургинском, Воткинском, Завьяловском, Якшур-Бодьинском, Глазовском, Кизнерском, Вавожском и Можгинском районах республики. Общий объем мощности вновь присоединенных объектов составил около 700 кВт.
К сетям Удмуртэнерго присоединены свиноводческие комплексы в деревне Старая Монья Малопургинского района и деревне Малая Сюга Можгинского района, телятник в муниципальном образовании «Уральское» Сарапульского района, экофермы в МО «Сигаевское» Сарапульского района и деревне Тагапи Глазовского района, овцеводческий комплекс в селе Крымская Слудка Кизнерского района республики.
В рамках выполнения программы поддержки отечественного агропромышленного комплекса завершено технологическое присоединение цеха по переработке рапса в с. Водзимонье Вавожского района, овощехранилища на станции Болгуры Воткинского района и картофелехранилищ в Завьяловском, Якшур-Бодьинском районах.
- Отрасль АПК в Удмуртии активно развивается и требует соответствующих инфраструктурных решений, в первую очередь в части техприсоединения к электрическим сетям, - говорит начальник управления технологических присоединений «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» Эдуард Мингазов. – Как клиентоориентированная компания, мы ведем активную информационную работу с владельцами аграрных и животноводческих предприятий. Благодаря четкому механизму взаимодействия с потребителями, Удмуртэнерго выполняет свои обязательства по техприсоединению качественно и в максимально сжатые сроки, в регионе появляются новые рабочие места, а население обеспечивается качественными продуктами местного производства.