Удмуртэнерго наращивает темпы технологического присоединения объектов АПК

«Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» реализует на территории Удмуртской Республики приоритетные проекты по техприсоединению и обеспечению дополнительными мощностями предприятий АПК

Так, за пять месяцев 2019 года филиал подключил к своим сетям объекты сельхозпредприятий, фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов в Сарапульском, Малопургинском, Воткинском, Завьяловском, Якшур-Бодьинском, Глазовском, Кизнерском, Вавожском и Можгинском районах республики. Общий объем мощности вновь присоединенных объектов составил около 700 кВт.

К сетям Удмуртэнерго присоединены свиноводческие комплексы в деревне Старая Монья Малопургинского района и деревне Малая Сюга Можгинского района, телятник в муниципальном образовании «Уральское» Сарапульского района, экофермы в МО «Сигаевское» Сарапульского района и деревне Тагапи Глазовского района, овцеводческий комплекс в селе Крымская Слудка Кизнерского района республики.

В рамках выполнения программы поддержки отечественного агропромышленного комплекса завершено технологическое присоединение цеха по переработке рапса в с. Водзимонье Вавожского района, овощехранилища на станции Болгуры Воткинского района и картофелехранилищ в Завьяловском, Якшур-Бодьинском районах.