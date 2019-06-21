EDF принимает решение о полном закрытии угольной ТЭС Le Havre в 2021 г.

Французским энергохолдингом EDF принято решение о выводе из эксплуатации последнего четвертого энергоблока принадлежащей EDF угольной ТЭС Le Havre. ТЭС расположена в административном регионе Верхняя Нормандия (Upper Normandy) на северо-западе страны.

Энергоблок установленной мощностью 580 МВт планируется вывести из эксплуатации весной 2021 г., что опережает объявленный французским правительством график закрытия угольных ТЭС. Так, к 2022 г. все угольные ТЭС должны быть выведены из эксплуатации для достижения поставленной цели по выработке электроэнергии без выбросов CO2 к 2050 г.

Первоначально EDF рассматривала возможность перевода ТЭС Le Havre на работу с использованием биомассы в качестве топлива, однако от такого варианта пришлось отказаться в связи с техническими и экономическим трудностями в его реализации.

Информационно-аналитический ресурс Bioenergy International