Летний призыв: готовимся к "Армии"

ГК «Москабельмет» вновь примет участие в масштабном международном форуме «Армия». Организаторы, как всегда, устроят грандиозную статическую экспозицию и не имеющее аналогов динамическое шоу, а мы – покажем свою традиционную и инновационную продукцию военного назначения.

Будет мощно и красиво

Все действия «Армии–2019» будут разворачиваться с 25 по 30 июня на территории КВЦ «Патриот» в подмосковном городе Кубинка. 25 июня форум будет работать в режиме ограниченного доступа, 26 и 27 – для специалистов, а с 28 числа – для массового посещения, то есть для всех желающих. Общая площадь всей экспозиции составит 565 тысяч кв. м., на ней разместятся более 26 000 экспонатов. Ожидается более 1250 участников не только из России, но и из-за рубежа.

Под сильным крылом

Форум «Армия», который этим летом станет юбилейным, пятым по счету, для ГК «Москабельмет» как для участника уже третий. Но в этот раз ГК «Москабельмет» выступает в составе коллективного стенда Московской торгово-промышленной палаты, которой выражает огромную благодарность за эту возможность и постоянную, очень важную и нужную поддержку.

Это нужно увидеть!

Как и в прошлом году, будут представлены силовые кабели «Завода Москабель» и ведущие модификации оптических кабелей от «Москабель-Фуджикура». Стенд № 3В10-1 расположится в Павильоне С. Приглашаем посетить его и саму выставку – партнеров, клиентов, коллег и всех, кто интересуется передовыми разработками военной промышленности и просто хочет получить незабываемые впечатления! До встречи в Кубинке!