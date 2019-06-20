"МЕТАКЛЭЙ" принял участие в ХимФест-2019

Сотрудники МЕТАКЛЭЙ приняли участие в спортивно-массовом празднике ХимФест-2019, организованном Минпромторгом и Российским Союзом химиков. Праздник был приурочен ко Дню химика и проводился уже третий год.



На центральной площади парка Сокольники собрались команды предприятий химической отрасли, таких как Сибур, Лукойл, Dow, Полипластик, УралхимБашхим, ФосАгро,​ КуйбышевАзот, ТольяттиАзот, ГОСНИОХТ, БытПласт, ГНИХТЭОС и другие. Участники команд уже по традиции были с семьями.



ХимФест открыл заместитель директора департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России Александр Орлов с приветственным словом статс-секретаря – заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктора Евтухова. С открытием фестиваля участников также поздравили президент Российского союза химиков Виктор Иванов и олимпийская чемпионка 2016 года по синхронному плаванию Гелена Топилина.

После официального открытия состоялся парад всех предприятий-участников. Затем праздник продолжился развлечениями и спортивными соревнованиями. Для детей работало несколько площадок с химическими опытами, мастер-классами по рисованию и аквагриму. Особой изюминкой стал химический бар (ChemistryBar): всем желающим предлагались фруктовые и мятные коктейли с жидким азотом, который эффектно испарялся.



Основным спортивным соревнованием был забег на 1000 м. Параллельно проводился шахматный турнир, в котором участвовал наш руководитель подразделения композиционных материалов Андрей Мешалкин.



Также проводилось несколько соревнований в единоборствах: перетягивание палки, бросание мяча в корзину, армреслинг, прыжки в длину и т.д. Ведущий специалист кабельного направления МЕТАКЛЭЙ Станислав Сергеев занял 2е место в соревнованиях по дартсу. У него было более 100 соперников. Поздравляем нашего коллегу и желаем дальнейших спортивных побед!



Праздник получился душевным, каждый участник мог ощутить себя частью большого и уверенного в себе сообщества химиков.