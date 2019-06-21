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За рубежом

В Китае установлено 5,2 ГВт солнечной генерации в первом квартале 2019 г.

В Китае установлено 5,2 ГВт солнечной генерации в первом квартале 2019 г.

21 июня 2019, 18:00
Рубрика: За рубежом
Метки: Enerdata, КИТАЙ
Отрасль: Электроэнергетика 

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По данным Национального энергетического агентства (National Energy Administration, NEA), в первом квартале 2019 г. в Китае было установлено 5,2 ГВт новых мощностей солнечной генерации, что позволило довести суммарную мощность солнечной генерации страны почти до 180 ГВт (на конец марта 2019 г.).

Мощность централизованной солнечной генерации увеличилась на 2,4 ГВт и достигла 123 ГВт, а распределенной солнечной генерации – на 2,8 ГВт и составила 53 ГВт.

Мощность фотоэлектрических СЭС значительно выросла в провинциях Чжэцзян (+7,3 ГВт – 12,1 ГВт), Внутренняя Монголия (+4,3 ГВт – 9,9 ГВт) и Хубэй (+3,8 ГВт – 5,5 ГВт).

Общий объем выработки солнечной генерации в Китае за первый квартал 2019 г. составил 44 ТВт*ч (+26% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.).

Потери электроэнергии в сетях продолжали снижаться; при этом основное снижение потерь электроэнергии зафиксировано в Синьцзяне (-12%) и Ганьсу (-7%).

Информационно-аналитический ресурс Enerdata

Компания: АО "СО ЕЭС"

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