Итоги очного Совета директоров РусГидро

21 июня 2019 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в форме совместного присутствия.

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Совет директоров принял к сведению информацию о ходе строительства Усть-Среднеканской ГЭС.

РусГидро уже ввело в эксплуатацию два пусковых комплекса гидростанции в составе трех гидроагрегатов общей мощностью 310,5 МВт.

Ведутся работы на третьем пусковом комплексе. Его ввод предусматривает, в том числе, замену временных рабочих колес двух гидроагрегатов на штатные повышенной мощности и введение в эксплуатацию четвертого гидроагрегата. После завершения этих работ Усть-Среднеканская ГЭС достигнет проектной мощности – 570 МВт. Завершение строительства ГЭС запланировано на 2023 год. Все основное оборудование Усть-Среднеканской ГЭС – турбины, генераторы и силовые трансформаторы – изготовлено на российских предприятиях. Строительство электростанции ведет подконтрольная компания РусГидро – АО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

Усть-Среднеканская ГЭС расположена в 217 км ниже по течению от действующей Колымской ГЭС и является второй ступенью Колымского каскада. Уникальный гидроэнергетический объект возводится в чрезвычайно сложных природных условиях: толщина вечной мерзлоты в месте ее расположения достигает 300 метров, а температура воздуха зимой снижается до минус 60 градусов. Строительство Усть-Среднеканской ГЭС имеет существенное значение для Дальнего Востока России, направлено на устойчивое энергоснабжение потребителей с учетом перспектив развития экономики региона.

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Совет директоров заслушал доклад менеджмента об организации внутреннего контроля и управления рисками в РусГидро и утвердил ряд документов, касающихся организации данной системы:

отчет о функционировании и результатах оценки cлужбой внутреннего аудита корпоративной системы внутреннего контроля и управления рисками;

Политику в области внутреннего контроля и управления рисками Группы РусГидро;

Методику о риск-аппетите Группы РусГидро.

Утверждение документов направлено на дальнейшее повышение эффективности внутреннего контроля и управления рисками в Группе РусГидро.

Документы разработаны в рамках выполнения Плана совершенствования системы внутреннего контроля и управления рисками Компании. Методика о риск-аппетите отражает позицию Группы о допустимом при реализации стратегии развития уровне риска.