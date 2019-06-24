Специалисты компании "Россети Северо-Запад" в 2019 году смонтировали более семи тысяч стеклянных изоляторов на ЛЭП

В 2019 году специалисты компании «Россети Северо-Запад» заменили более семи тысяч изоляторов на воздушных линиях 6-150 кВ. Работы обеспечили дополнительную надежность электроснабжения потребителей регионов присутствия компании.

Энергетики заменили морально и физически устаревшие фарфоровые изоляторы на стеклянные. Работы проводились в рамках ежегодной ремонтной программы. В частности, специалисты филиала «Колэнерго» компании «Россети Северо-Запад» смонтировали стеклянные изоляторы на линии электропередачи 150 кВ, обеспечив дополнительную надежность потребителей в Кандалакшском районе и городе Полярные Зори.

Стеклянные изоляторы надежнее фарфоровых и лучше противостоят ударным нагрузкам. В частности, они не содержат скрытых дефектов, имеют меньшую массу, практически не подвержены старению, поскольку в них не возникает микротрещин. Прозрачная структура стеклянных изоляторов позволяет быстро выявить повреждения. При перенапряжениях в сети и при попадании молнии они разрушаются, в отличие от фарфоровых, которые остаются визуально цельными, но к эксплуатации тоже более не пригодны. Бригада, делающая осмотр линии, легко обнаруживает место повреждения по осколкам «тарелок» стеклянных изоляторов.

Применение стеклянных изоляторов позволяет снизить расходы при эксплуатации на осмотр и контроль воздушных линий электропередачи, поиск пробоев и замену вышедших из строя элементов. Кроме того, отсутствие микротрещин дает существенное уменьшение потерь электроэнергии в распределительных сетях.