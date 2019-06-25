Программа модернизации даст долговременный эффект

Актуальные и болезненные вопросы отрасли – ценовое ограничение, конкурентные механизмы, локализацию энергетики обсудили на круглом столе «Модернизация российской энергетики. Прогнозы дальнейшей эволюции», организованном Ассоциацией «Совет производителей энергии» и «Газпром энергохолдинг» в рамках Российского Международного энергетического форума.

Модератор сессии Александра Панина, председатель Наблюдательного совета Ассоциации «Совет производителей энергии», рассказала слушателям о непростых задачах, поставленных государством перед генераторами – рост тарифов в переделах инфляции, строительство удаленных объектов электроэнергетики и локализация.

По мнению Андрея Максимова, заместителя директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго России, система без дополнительных импульсов не дает привлекать инвестиции. «Газовая генерация у нас – превалирующая и ее модернизацией необходимо заниматься. Хорошо себя зарекомендовавший механизм для привлечения инвестиций - ДПМ (договоры о предоставлении мощности). По договорам ДПМ по итогам реорганизации РАО ЕЭС к 1 января 2019 построено порядка 25 ГВт генерирующих объектов, суммарный размер проинвестированных средств составил 1,2 трлн рублей», – рассказал Максимов. По словам спикера, договоры по принципам, аналогичным ДПМ, были применены для привлечения инвестиций в новое строительство в местах потенциального дефицита в энергосистеме, в результате чего были возведены объекты совокупной мощностью 620 МВ. Сейчас разработаны критерии отбора проектов. Наиболее важный - наименьшая цена на электроэнергию для потребителей в период окупаемости проекта (16 лет). При ухудшении характеристик работы оборудования производителю не обеспечивается возврат инвестиционного капитала для покрытия выпадающих доходов. «Такой порядок позволит корректно сравнивать проекты с учетом выручки поставщика от работы на всех товарных рынках (электроэнергия и тепло), создаст стимулы у собственника максимально загружать модернизированное оборудование», – подчеркнул спикер.

Уже через два месяца состоится следующий отбор проектов модернизации на 2025 год в соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности. Об итогах и прогнозах говорил Максим Быстров, председатель правления Ассоциации «НП Совет рынка». «По итогам первого отбора объем поданных ценовых заявок превысил спрос более чем в 2,5 раза, отобраны важные для отрасли проекты, способствующие развитию инноваций, решению экологических и социальных проблем», – объяснил Максим Быстров. Сейчас разработана прозрачная критериальная система Правительственной комиссии. Помимо экономики проекта и низкой цены предпочтение будет отдаваться тем, кто готов принимать участие в выработке тепла, решающим экологические проблемы, качественно повышающим эффективность. Немаловажным фактором также станет критичность технического состояния – больше шансов у проектов с выработанным парковым ресурсом и худшим техническим состоянием.

С участниками рынка категорически не согласен Василий Киселёв, директор Ассоциации «Сообщество потребителей энергии»: «Сейчас необходимо определить места и объем модернизации. Мы согласны, что объекты на Дальнем Востоке необходимо модернизировать, но на конкурсной основе и обязательным технологическим ценовом аудитом. Заниматься глубокой модернизацией сейчас бессмысленно. Нужен капитальный ремонт, и он должен делаться без привлечения сторонних капиталов. Не стоит торопиться с очередным отбором, причем на столь длительный срок. Сейчас нужно взять паузу и посмотреть, что будет происходить в газостроении».

Светлана Никонова, директор департамента развития жилищно-коммунального хозяйства Минстроя России, озвучила позицию своего ведомства: «Мы решаем общую задачу, но видим ее по-разному. Минстрой считает, что приоритетное направление – модернизация ТЭЦ, конкурс должен был направлен на решение этой проблемы и разведен технологически». По мнению Айрата Сабирзанова, директора по экономике и финансам АО «Татэнерго», нельзя отдавать приоритеты ни одному из сегментов, иначе не будет конкурентной борьбы. «Нужно каленым железом выжечь любые преференции любым генерациям и снимать всяческие барьеры», – заявил Сабирзанов. С коллегой солидарен Михаил Булыгин, директор по работе на рынке электроэнергии ООО «Газпром энергохолдинг»: «Мы взяли отчетность публичных компаний, проанализировали и видим, что принцип «не отремонтировали – получили преференции и субсидирование», увы, работает». Тем не менее, по общему убеждению участников, программа модернизации при дальнейшей проработке и совершенствованию даст долговременный эффект – повышение надежности и эффективности российской энергетики.