Развитие энергомашиностроения обсудили ведущие предприятия отрасли

Текущее состояние энергомашиностроения, его потенциал и конкурентоспособность обсудили в рамках VII Международного энергетического форума 25 июня. На круглом столе выступили более 10 спикеров – профессионалов отрасли, которые представили доклады и презентации технических разработок своих организаций, стратегии развития и модернизации энергомашиностроения в эпоху индустрии 4.0, а также инновации и разработки в отрасли.

Модератором мероприятия выступил Заместитель председателя «Ассоциации участников рынка интернета вещей» Глеб Станиславович Пыжов.

Опытом предприятия АО «РЭП Холдинг» в вопросе локализации технологий производства газовых турбин в рамках своего коллективного выступления поделились вице-президент по продажам АО «РЭП Холдинг» Максим Кайтанов и директор Управления по перспективным проектам предприятия Андрей Ушаков.

«На сегодняшний день на рынке машиностроения возникла уникальная ситуация», для нас очень важно воспользоваться ей и теми перспективами, которые открываются для рынка. В своей работе мы используем отечественные материалы и комплектующие: такие требования предъявляют нам заказчики. Создавать так называемую «российскую машину» можно по-разному. Можно привлекать НИОКР и разрабатывать все с нуля. А можно использовать метод локализации, и через каких-то 5 лет иметь полностью российскую машину», – рассказал Андрей Ушаков.

В качестве примера топ-менеджеры АО «РЭП Холдинг» привели ГПА-32 «Ладога» – высокотехнологичный газоперекачивающий агрегат, разработка которого ведется предприятием по принципу локализации. Уже к 2021 году АО «РЭП Холдинг» планирует завершить локализацию ГПА-32 «Ладога», чтобы агрегат состоял полностью из отечественных материалов. На сегодняшний день данный процесс оценивается завершенным на 70% по отношению к 30% на 1 января 2017 года. Ожидается, что и другие установки, производимые компанией, в дальнейшем ждет такой же путь локализации, как ГПА-32 «Ладога».

Также в рамках доклада Максим Кайтанов и Андрей Ушаков анонсировали создание совместного предприятия АО «РЭП Холдинг» и ANSALDO ENERGIA S.P.A. Данная новость уже вскользь звучала ранее на ПМЭФ-2019. Совместное предприятие (СП) по производству газовых турбин будет создано в Санкт-Петербурге. Производственный портфель СП содержит турбины, генераторы, микротурбины, электростанции «под ключ». На предприятии планируют организовать собственное производство по ремонту компонентов ГТУ в полном цикле. СП будет эксклюзивно работать на территории России и стран СНГ, а также на тех зарубежных рынках, где проекты реализуются российскими компаниями или с привлечением российского капитала. Вся документация нового СП будет храниться на российских серверах, а компания Ansaldo обеспечит российской стороне полную передачу эксклюзивных прав и документации на согласованную линейку газовых и паровых турбин.

В рамках мероприятия Максим Рябчицкий, руководитель Учебного центра АББ, одного из лидирующих предприятий в производстве силового оборудования и технологий для электроэнергетики и автоматизации, поделился успехами компании в интеграции зарядных станций АББ, а также цифровых систем, которые помогают не только автоматизировать процесс подзарядки автомобилей, но также делать его безопасным для аккумуляторов транспортных средств. Остановившись на специфике рынка каждой страны, Максим Рябчицкий уделил особое внимание вопросу необходимости иностранной компании, выходящей на российский рынок, адаптироваться под него. Впрочем, как и под любой другой зарубежный рынок.

Систему радиосвязи с функциями IIoT, мониторинга персонала, охраны труда и экомониторинга «Гудвин-Нева» презентовал начальник отдела продаж ООО «Концерн Гудвин (Гудвин Европа)» Андрей Тычкин. Промышленная радиосвязь стандарта Delta, разрабатываемая компанией, помогает не только поддерживать коммуникацию, но также осуществлять отслеживание состояния, местонахождения и активности сотрудника, фиксацию случаев падения, наличия алкоголя в крови, положение тела работника, а также контроль окружающей среды. Визуализация работы систем Гудвин происходит на базе разработанной компанией 3D-модели офиса.