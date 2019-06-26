АО "РУСБУРМАШ" начало выполнение буровых работ на Удоканском горно-металлургическом комбинате

АО «РУСБУРМАШ» (входит в контур управления Уранового холдинга «АРМЗ»/Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом») начало выполнение буровых работ на Удоканском горно-металлургическом комбинате.

В соответствии с договором будут пробурены скважины для подстанций 220/35/10 кВ Удоканского ГМК в рамках строительства основных объектов энергетической инфраструктуры. Скважины будут использованы для установки свайных фундаментов. На промплощадке ГМК работает специальный буровой комплекс. Учитывая сложность геологических разрезов месторождения, при сооружении скважин применяется установка Atlas Copco T3W. Всего будет пробурено более 700 скважин.

«На сегодня общий портфель наших внешних заказов превышает 3 млрд руб. Это свидетельствует о высокой востребованности работ и услуг», - отметил заместитель генерального директора АО «РУСБУРМАШ» по развитию Глеб Носырев.

Для справки:

Удоканское месторождение с ресурсами свыше 26 млн тонн меди является крупнейшим России и одним из крупнейших в мире. Пусконаладочные работы запланированы на 2021 год, вывод на полную мощность первой очереди ГМК «Удокан» с годовой производительностью 12 млн тонн руды – на 2022 год. Предприятие будет выпускать катодную медь и сульфидный концентрат. Конечным заказчиком работ АО «РУСБУРМАШ» выступает «Байкальская горная компания».

Пресс-служба АО «РУСБУРМАШ»