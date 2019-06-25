"Строительная газета": Стандарт комплексного развития территорий пропишут в нормативных документах – Минстрой

Стандарт комплексного развития территорий, разработанный КБ «Стрелка» и носящий сейчас рекомендательный характер, будет прописан в нормативных документах по проектированию и строительству. Об этом на заседании Совета по развитию городских территорий и общественных пространств сообщил глава Минстроя России Владимир Якушев.

Как отметил министр, документ, над которым сейчас работает ведомство, достаточно большой, глубоко прорабатываемый и детально обсуждаемый.

«У части экспертного сообщества уже есть замечания, требующие серьезного обсуждения. Мы это понимаем, особенно когда встречаемся с представителями, так называемой еще старой, советской школы, со стороны которой проект подвергается критике, и здесь очень важно найти «золотую середину». На все замечание мы реагируем, обращаем на них пристальное внимание. Очень важно при таком экспертном обсуждении найти баланс и, действительно, разработать те стандарты, которые будут удовлетворять, в первую очередь, наших граждан, которые будут приобретать жилье и проживать в тех микрорайонах, которые сегодня будут создаваться в рамках национального проекта», - подчеркнул Владимир Якушев.

Министр отметил, что ведомство обязательно учтет все замечания и предложения при создании нормативного документа, поскольку стандарт комплексного развития территорий - это отдельное мероприятие, которое вносят в паспорт национального проекта.

«Паспорт национального проекта утвержден на совете при президенте РФ. Разработку стандарта мы должны довести до логического завершения. Он должен быть отражен в нормативно-техническом документе, так называемом своде правил, по которому создается все, что у нас строится сегодня в стране. Эта работа уже ведется, вносятся изменения в документ, работа - в самом разгаре», - сказал глава Минстроя.

Владимир Якушев добавил, что на стадии проработки документа необходимо обратится и к законодателям.