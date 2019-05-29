ГУП РК "Крымэнерго" принимает меры для защиты птиц от взаимодействия с линиями электропередачи

ГУП РК «Крымэнерго» уделяет большое внимание вопросам экологии и безопасности производственных процессов для окружающей среды. Одно из наиболее серьезных направлений в этой сфере – защита животных и, особенно, птиц от взаимодействия с линиями электропередачи.

Находясь на высоте, птицы чувствуют себя в безопасности. Однако так любимые ими ЛЭП - источник смертельной угрозы: пернатые гибнут от удара током, от столкновения в полете с проводами. И становятся причиной нарушений в работе энергообъектов: 86% сетевых предприятий России называют птиц главной проблемой, осложняющей эксплуатацию воздушных линий электропередачи!

ГУП РК «Крымэнерго» принимает все меры, чтобы обезопасить пернатых и снизить количество аварий, вызванных ими. В рамках реализации экологических вопросов технической политики ЛЭП оснащаются птицезащитными устройствами, в том числе препятствующими устраивать гнезда на опорах в опасных местах. На новых ЛЭП, а также на старых во время капремонтов и реконструкций устанавливаются современные птицезащитные полимерные изоляторы. Мероприятия по орнитологической безопасности сохраняют жизнь пернатым и позволяют уберечь гирлянды изоляторов от загрязнения пометом, предотвращая аварийные отключения высоковольтных линий.

Наиболее интересный пример работы птицезащиты можно увидеть в Симферопольском районе Республики Крым. В конце 2018 года ГУП РК «Крымэнерго» ввело в эксплуатацию новую подстанцию 110 кВ Аэропорт, которая обеспечивает электроэнергией инфраструктуру аэропорта «Симферополь». Для подключения подстанции к существующей сети 110 кВ построили заходы - два участка ВЛ длиной 4,5 км каждый.

Опоры новых ВЛ, расположенные близ охранной зоны аэропорта, имеют специальную маркировочную окраску. Для обозначения элементов ЛЭП в плохую погоду и в темное время суток линии электропередачи снабжены сигнальным светоограждением опор, работающим от солнечных батарей. На проводах размещены сигнальные лампы, которые улучшают видимость энергообъектов для пилотов воздушных судов и, одновременно, отпугивают пернатых.

В целом на заходах к ПС 110 «Аэропорт» реализован целый комплекс мер по защите птиц, в том числе впервые в Крыму использована новая технология – шары-маркеры и другие птицезащитные устройства. Шары-маркеры используются на воздушных линиях электропередачи в качестве визуального индикатора проводов и грозозащитных тросов. Они применяются и в целях улучшения видимости ВЛ для пилотов, и как самостоятельная птицезащита. Например, в местах массовой миграции шары отпугивают птиц, не позволяя получать травмы от столкновения с проводами. Яркие и легкие, шары-маркеры отчетливо видны на фоне любого пейзажа, а для еще большей видимости применяется чередующаяся цветовая схема из белых и оранжевых (красных) шаров. Опоры оснащены птицезащитными антипосадочными устройствами (ПЗУ) в виде травмобезопасных стержней из диэлектрического материала. ПЗУ не дают птицам садиться на траверсы опор ЛЭП в точках крепления изоляторов, а также в других местах, где необходимо исключить воздействие продуктов жизнедеятельности птиц. Все применяемые типы орнитологической защиты абсолютно безопасны для пернатых.

Примененные меры уже дали положительный эффект: с момента ввода заходов 110 кВ на ПС «Аэропорт» в эксплуатацию случаев гибели птиц и отключений ЛЭП из-за пернатых не зафиксировано. ГУП РК «Крымэнерго» продолжит систематическую работу по минимизации ущерба, который может быть нанесен природной среде. Внедрение инновационных систем орнитологической защиты на всех воздушных линиях электропередачи – один из важных шагов в этой сфере.