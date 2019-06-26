Инвестиционный импульс якутскому судостроению

Утверждено постановление Правительства Российской Федерации «О предоставлении бюджетных инвестиций акционерному обществу «Жатайская судоверфь».

Развитие транспортной инфраструктуры Ленского бассейна является ключевым условием обеспечения бесперебойного завоза необходимых грузов для населения арктических районов Республики Саха. В результате реализации инвестиционного проекта будут осуществлены строительство, реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей АО "Жатайская судоверфь" с целью модернизации и строительства флота для обеспечения бесперебойных грузоперевозок внутренним водным транспортом в Ленском бассейне и Арктической зоне Российской Федерации

– сказал Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

По словам главы Минпромторга России, документом предусмотрено предоставление АО «Жатайская судоверфь» в период 2019 - 2021 годов бюджетных инвестиций за счет средств федерального бюджета в размере 4,1 млрд рублей в виде взноса Российской Федерации в уставный капитал общества на осуществление капитальных вложений в целях строительства и реконструкции производственных мощностей предприятия в рамках госпрограммы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации.

Напомним, что ранее Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Республику Саха (Якутия), в ходе которой встретился с главой Республики Айсеном Николаевым и дал старт ключевому для региона проекту - строительству высокотехнологичного судостроительного комплекса «Жатайская судоверфь». По мнению специалистов, мощности судоверфи позволят восполнить существующую потребность в судах для водных путей рек Лена, Яна, Индигирка и Колыма за счет строительства до 10 судов в год.