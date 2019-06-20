"Ленэнерго" стало лауреатом Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок Минэнерго

В рамках пленарного заседания Российского международного энергетического форума ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») было отмечено наградой «Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отрасли», организованного Министерством энергетики России. Конкурс прошел под председательством заместителя Министра энергетики РФ П.Ю. Сорокина.

Конкурсная комиссия по достоинству оценила проект заместителя начальника Департамента инженерной подготовки ПАО «Ленэнерго» Михаила Салтыкова по внедрению новых эффективных технических решений в развитие топливно-энергетического комплекса: «Система управления проектной документацией» (СУПД).

«В «Ленэнерго» ежегодно поступает несколько десятков тысяч заявок из Санкт-Петербурга и Ленинградской области на технологическое присоединение к сетям. До недавнего времени проектно-сметная документация поступала на рассмотрение в бумажной форме. Согласование происходило последовательно, то есть пока не закончила работу одна служба, другая начать анализ документации не могла. СУПД позволила перевести бумажный документооборот в электронный вид и тем самым ускорить процедуру», – рассказал Михаил Салтыков.

СУПД уже используется в «Ленэнерго» и может быть применима в других организациях, осуществляющих проектирование объектов инженерной инфраструктуры подрядным способом.

В этом году на конкурс научных, научно-технических и инновационных разработок было представлено 197 работ от 86 предприятий, относящихся к нефтегазовой отрасли, угольной и торфяной промышленности, электроэнергетике, трубопроводному транспорту, атомной энергетике и горнодобывающей промышленности. Проекты оценивались по степени актуальности, новизне и экономической эффективности разработки, а также по наукоемкости, области применения (предполагаемый масштаб использования результатов) и возможности коммерческого использования.