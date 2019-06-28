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Законотворчество (постановления)

Медведев утвердил программу мер по выявлению и пресечению картелей

Медведев утвердил программу мер по выявлению и пресечению картелей

27 июня 2019, 17:40
Рубрика: Законотворчество
Метки: ПРАВИТЕЛЬСТВО, КАБМИН

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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении программы мер по выявлению и пресечению картелей.

"Я подписал распоряжение правительства по утверждению программы мер по выявлению и пресечению картелей и соглашений, которые ограничивают конкуренцию", - сказал глава кабинета министров, открывая заседание правительства.

Он напомнил, что недавно вместе с министрами обсуждал выполнение поручений, касающихся пресечения такой деятельности. Он также подчеркнул, что "такого рода шаги требовали согласования с бизнесом, поскольку они затрагивают государственные интересы и интересы предпринимателей".

Медведев отметил, что уверен в необходимости подобного шага, так как ущерб от картельных сговоров и соглашений по разным экспертным подсчетам оценивается в 1,5 - 2% ВВП. Он добавил, что ежегодно возбуждается около 400 антимонопольных дел, которые связаны с заключением соглашений, ограничивающих конкуренцию. При этом 85% из них - это картельные сговоры. Медведев констатировал, что при этом их число растет.

Говоря о сути подписанного распоряжения, премьер пояснил, что документ вносит ряд новых подходов в решение этой задачи.

 

ТАСС

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