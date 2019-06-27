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Модернизация

На обеспечивающих выдачу Среднеуральской ГРЭС линиях электропередачи установлена новая изоляция

На обеспечивающих выдачу Среднеуральской ГРЭС линиях электропередачи установлена новая изоляция

27 июня 2019, 12:15
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) завершило установку более 400 стеклянных изоляторов на линиях электропередачи 220 кВ «Среднеуральская ГРЭС – Калининская» и «Калининская – Песчаная», участвующих в выдаче мощности Среднеуральской ГРЭС для потребителей Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Новоуральска.

Стеклянные изоляторы установлены взамен выработавших свой ресурс фарфоровых аналогов. Новые элементы обладает высокой изолирующей способностью, механической прочностью, химической и термической устойчивостью.

В отличие от фарфоровых стеклянные изоляторы не требуют использования специальной диагностической аппаратуры для выявления дефектов, повреждения заметны при визуальном обследовании. Это позволяет повысить оперативность обслуживания линий и надежность энергоснабжения потребителей.

Всего в 2019 году на линиях электропередачи МЭС Урала заменят 2,8 тыс. фарфоровых изоляторов на стеклянные.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"

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