На обеспечивающих выдачу Среднеуральской ГРЭС линиях электропередачи установлена новая изоляция

ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) завершило установку более 400 стеклянных изоляторов на линиях электропередачи 220 кВ «Среднеуральская ГРЭС – Калининская» и «Калининская – Песчаная», участвующих в выдаче мощности Среднеуральской ГРЭС для потребителей Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Новоуральска.



Стеклянные изоляторы установлены взамен выработавших свой ресурс фарфоровых аналогов. Новые элементы обладает высокой изолирующей способностью, механической прочностью, химической и термической устойчивостью.



В отличие от фарфоровых стеклянные изоляторы не требуют использования специальной диагностической аппаратуры для выявления дефектов, повреждения заметны при визуальном обследовании. Это позволяет повысить оперативность обслуживания линий и надежность энергоснабжения потребителей.



Всего в 2019 году на линиях электропередачи МЭС Урала заменят 2,8 тыс. фарфоровых изоляторов на стеклянные.