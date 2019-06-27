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Модернизация

Новая стратегия "Россетей" будет утверждена до конца 2019 года

Новая стратегия Россетей будет утверждена до конца 2019 года

27 июня 2019, 14:40
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ, МИНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Министр энергетики Российской Федерации, Председатель Совета директоров ПАО «Россети» Александр Новак провел Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети».

В ходе своего выступления Александр Новак отметил, что компания «Россети» является системообразующей в российской электроэнергетике.

«Это одна из крупнейших компаний в мире, и Правительство РФ уделяет особое внимание, чтобы компания «Россети» развивалась, повышала свою эффективность», - сказал Председатель Совета директоров.

По словам Александра Новака, задачи, которые ставятся перед компанией, сформулированы в Cтратегии развития электросетевого комплекса страны и в Cтратегии развития компании, и сейчас идет работа над обновлением этого документа.

«В Министерстве энергетики и в Правительстве Российской Федерации рассматривается новый проект Cтратегии развития компании «Россети» на период до 2035 года. Эта Cтратегия в высокой степени готовности, она будет внесена на рассмотрение осенью, до конца года мы должны будем ее рассмотреть и утвердить на Совете директоров», - добавил Председатель Совета директоров.

Александр Новак считает, компания должна и дальше повышать свою эффективность, уровень корпоративного управления, инвестиционную привлекательность, снижать издержки, что в конечном итоге позволит увеличить капитализацию и нарастить выплаты дивидендов.

Председатель Совета директоров подчеркнул, что «Россети» уделяют особое внимание внедрению современных технологий. Так, утверждена стратегия цифрового развития компании, в рамках которой будет расширяться применение интеллектуальных приборов учета. Условия для развития компании создает и государство.

«Стимулирование отказа потребителей от лишней мощности, снижение перекрестного субсидирования, переход на долгосрочное тарифообразование  - это все те направления, которые Правительство одобрило, и в ближайшее время будет принята необходимая нормативно-правовая база», - сообщил Председатель Совета директоров.

 

Компания: Министерство энергетики РФ

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