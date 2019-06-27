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Инвестиции (проекты)

Новое предприятие Росатома - ООО "АРМЗ Горные машины" - начало свою работу

Новое предприятие Росатома - ООО АРМЗ Горные машины - начало свою работу

27 июня 2019, 18:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСАТОМ, АРМЗ
Отрасль: Машиностроение 

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Новое предприятие ООО «АРМЗ Горные машины» (входит в контур управления АО «Атомредметзолото»/Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом») по производству горной шахтной техники в Забайкалье начало свою работу. Это совместный проект французской компании «Aramine» и АО «Атомредмтезолото» вышел на новой уровень развития. Высокотехнологичная горношахтная техники будет производиться под российским брендом ARGO.

Данный проект реализуется в рамках диверсификации основного бизнеса уранового холдинга «АРМЗ» и направлен на привлечение дополнительной прибыли и создания новых рабочих мест в Краснокаменске. Производство ПДМ (погрузо-доставочная машина) будет осуществляется на базе ремонтно-механического завода ПАО «ППГХО» им. Е.П. Славского (входит в АРМЗ) по технологии одного из лидеров отрасли – компании Aramine (Франция). Он направлен на получение Соглашение о локализации производства в Забайкалье было подписано в ходе Международной выставки Мining World Russia в апреле 2019 года.

Пресс-служба Уранового холдинга «АРМЗ» (АО «Атомредметзолото»)

Компания: Госкорпорация "Росатом"

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