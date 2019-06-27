Плавучий атомный энергоблок "Академик Ломоносов" получил лицензию на эксплуатацию

АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») получило право на эксплуатацию ядерной установки плавучего энергетического блока (ПЭБ) «Академик Ломоносов» сроком на 10 лет – до 2029 года. Соответствующую лицензию выдала Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

Генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом» Андрей Петров отметил:

«Получение лицензии на эксплуатацию ПЭБ является результатом сложной многолетней работы по созданию уникального объекта использования атомной энергии. Это позволит в конце августа текущего года начать транспортировку ПЭБ в порт Певек с последующими испытаниями и вводом в эксплуатацию в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) в конце 2019 года».

Передача ПЭБ от изготовителя (АО «Балтийский завод») заказчику (АО «Концерн Росэнергоатом») ожидается до конца июня. А до конца текущего года в г. Певеке планируется завершить работы по сооружению береговых и гидротехнических сооружений ПАТЭС, а также инфраструктуры, которая обеспечит передачу электроэнергии в энергосети «Чукотэнерго» и тепла в теплосети города.

Ожидается, что первые киловатт-часы электроэнергии ПАТЭС выдаст в сеть в декабре 2019 года. В перспективе ПАТЭС должна заменить выводимые из эксплуатации генерирующие мощности Чаун-Билибинского энергоузла – Чаунскую ТЭЦ в г. Певеке и Билибинскую АЭС в г. Билибино. Размещение ПАТЭС в Певеке создаст условия для ускоренного социально-экономического развития Чаунского муниципального района и Чукотки в целом. Кроме того, ПАТЭС станет одним из ключевых элементов инфраструктуры в рамках программы развития Северного морского пути.

Для справки:

Плавучий энергетический блок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» – это головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. ПЭБ предназначен для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока и представляет собой новый класс энергоисточников на базе российских технологий атомного судостроения. Основная цель проекта – обеспечить энергией удаленные промышленные предприятия, портовые города, а также газовые и нефтяные платформы, расположенные в открытом море.



ПАТЭС разработана с большим запасом прочности для противодействия внешним угрозам. Станция оснащена двумя реакторными установками КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии в номинальном рабочем режиме, что достаточно для обеспечения энергопотребления города с населением около 100 тыс. человек. Кроме того, такие энергоблоки могут работать в островных государствах, на их базе может быть создана мощная опреснительная установка. В настоящее время Госкорпорация «Росатом» уже работает над вторым поколением ПАТЭС – оптимизированным плавучим энергоблоком (OFPU), который будет меньше своего предшественника. Его предполагается оснастить двумя реакторами типа RITM-200M мощностью 50 МВт каждый.

Департамент коммуникаций АО «Концерн Росэнергоатом»