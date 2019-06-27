Системный оператор отобрал 20 компаний для участия в пилотном проекте по вовлечению потребителей розничного рынка в управление спросом

Системный оператор Единой энергетической системы подвел итоги первого отбора исполнителей услуг по управлению спросом на электрическую энергию на розничном рынке в рамках пилотного проекта.

Конкурентный отбор исполнителей услуг по управлению спросом на период с 1 июля по 30 сентября проводился на электронной площадке. Из 33 компаний, претендовавших на участие в пилотном проекте в качестве агрегаторов управления спросом и зарегистрировавшихся для участия в отборе, заявки подали 29 компаний.

По итогам процедуры были отобраны заявки 20 компаний, поданные в отношении 45 объектов агрегированного управления, в составе которых включены 77 энергопринимающих устройств потребителей розничного рынка электроэнергии. В их числе офисные комплексы, предприятия сельского хозяйства, пищевой, машиностроительной, нефтегазовой промышленности.

Спрос на услуги по управлению спросом в 2019 году составляет 50 МВт суммарно по 1 и 2 ценовым зонам оптового рынка электроэнергии и разбит между ценовыми зонами пропорционально потреблению мощности: 39 МВт по первой ценовой зоне и 11 МВт по второй. На отбор было подано заявок на 56,18 МВт по первой ценовой зоне и 8,5 МВт по второй.

Плановый объем снижения потребления по результатам отбора составляет 47,5 МВт. Из них 39 МВт в первой ценовой зоне оптового рынка электроэнергии и 8,5 – во второй.

Критерием конкурентного отбора являлась минимизация общей стоимости совокупного объема оказания услуг по управлению спросом на электрическую энергию, определяемого по итогам отбора. В итоге в результате отбора средневзвешенная цена отобранных заявок составила 520 230,95 руб./МВт в месяц в первой ценовой зоне при предельно возможной цене 795 659 руб./МВт в месяц. Во второй ценовой зоне цена сложилась на уровне 580 772,62 руб./МВт в месяц при установленной предельно возможной цене 622 841 руб./МВт в месяц.

По итогам первого конкурентного отбора заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий сделал три важных вывода, позволяющие говорить о перспективах новой технологии в ЕЭС России.

«Во-первых, на наше предложение откликнулись розничные потребители электроэнергии из самых разных сфер промышленности и бизнеса, что позволит нам максимально широко исследовать возможности ценозависимого потребления и в будущем расширить его применение в российской электроэнергетике. Во-вторых, мы увидели реальную конкуренцию среди агрегаторов, что привело к реальному снижению цены услуги относительно предельно возможных цен – в первой ценовой зоне цена сложилась почти на 35% ниже установленного предела. И, наконец, в отборе участвовали агрегаторы управления спросом из самых разных регионов страны, что говорит о возможности широкого распространения ценозависимого потребления в России уже в ближайшем будущем», – сообщил он на посвященной старту пилотного проекта пресс-конференции, состоявшейся 26 июня на площадке НТИ «ЭнерджиНет».

Детализированные итоги конкурентного отбора доступны на сайте АО «СО ЕЭС».

В июле с отобранными участниками пилотного проекта будут заключены договоры оказания услуг по управлению спросом в рамках рынка системных услуг. Следующий отбор будет организован в сентябре с периодом оказания услуг с октября по декабрь 2019 года.

Об управлении спросом розничных потребителей электроэнергии

Модель агрегаторов управления спросом розничных потребителей, созданная Системным оператором в рамках дорожной карты Национальной технологической инициативы «Энерджинет», даст потребителям розничного рынка электроэнергии возможность участвовать в ценозависимом снижении потребления (для оптовых потребителей такая возможность появилась в 2017 году).

Агрегаторы управления спросом – специализированные организации, координирующие способность группы розничных потребителей управлять своим электропотреблением, конвертирующие ее в услуги по управлению спросом на электрическую энергию и транслирующие потребителям часть выручки, полученной от реализации этой услуги.

В марте 2019 г. Правительством РФ принято постановление, регулирующее проведение пилотного проекта, целью которого является отработка технических и технологических решений, формирование агрегаторов управления спросом розничных потребителей как нового типа участников энергорынка и создание класса активных потребителей электроэнергии, способных адаптировать свое потребление к складывающимся в энергосистеме условиям.

Создание агрегаторов управления спросом позволит потребителям в краткосрочной перспективе получать эффект за счет замещения неэффективной генерации ресурсами управления спросом и формирования более низких цен на электроэнергию, а в долгосрочной – снижение инфраструктурных платежей за счет учета объемов управления спросом, прежде всего на рынке мощности.