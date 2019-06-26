Для расчета индекса городской среды регионы должны представить информацию в Минстрой России до 15 июля

Первый индекс качества городской среды будет утвержден до 1 ноября 2019 года для 1114 городов России на основании данных за 2018 год. Индекс будет рассчитан по 36 индикаторам, информацию по 17 показателям субъекты должны представить в Минстрой России до середины июля. Об этом сообщил Максим Егоров, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на Всероссийском селекторном совещании 27 июня.

Индекс будет рассчитан Минстроем России до 1 октября, после чего проект документа будет рассмотрен на проектном комитете по национальному проекту «Жилье и городская среда», а к 1 ноября утвержден и опубликован.

«Ряд регионов высказывают свое желание самостоятельно рассчитать индекс, но это невозможно. Мы будем использовать комплекс показателей и брать данные из различных источников – картографических и геоинформационных систем, социальных сетей. В ближайшее время мы выпустим методические материалы о том, как рассчитывается индекс, чтобы регионы понимали, как выстраивается эта работа», - пояснил заместитель министра.

В ходе селекторного совещания также были рассмотрены вопросы реализации федеральных проектов «Чистая вода» и «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология».

«Субъекты Российской Федерации должны в течение месяца представить в Минстрой России утвержденные региональные программы на 2019 - 2024 год, а региональные программы на 2019 год – не позднее 10 июля, так как до 1 августа все документы должны быть переданы в Минэкономразвития России. Иначе есть риски остаться без финансирования на этот год», - уточнил Максим Егоров.

В числе субъектов, еще не утвердивших и не предоставивших региональные программы по реализации федеральных проектов «Чистая вода» и «Оздоровление Волги» в 2019 году - Хабаровский край, Ивановская, Московская, Саратовская, Смоленская, Тульская области, Еврейская автономная область.